Stanojević o premiranju: To je stvar kluba

Partizan nije uspeo da pobedi Crvenu zvezdu u večitom derbiju (0:0), a novi meč je već pred vratima. Aleksandar Stanojević je govorio o očekivanjima pred duel sa Čukaričkim.

Crno-beli su nedavno remizirali protiv ovog rivala na Banovom brdu (0:0) i sigurno da sada žele da poprave utisak i upišu tri boda.

Jedno od pitanja upućeno strategu Partizana bilo je da li klub razmišlja o premiranju protivnika Crvene zvezde.

- Što se tiče premiranja, ne mogu ja sad o tome. To je stvar kluba, ne znam ni kako oni tu funkcionišu i šta rade - rekao je Stanojević i dodao:

- Dobro, ja nisam na čelu kluba. I ne moram ja uvek da pričam o svemu. Uvek ja pričam o 100 stvari. Mislim da se klub bavi tim stvarima, ne samo sada nego i ranije. Bave se time koliko ja imam informacije.

Sve to pada uvodu ukoliko aktuelni šampion pobedi sve utakmice do kraja. Ipak, trener Partizana gleda samo svoj klub.

"Uvek gledam nas, prirodno je da se nadate"

- Ja sam sportista, uvek gledam nas. Imamo sve utakmice teške, a naredne dve izuzetno teške. Fokusiram se na nas i naravno nadam se. Prirodno je i ljudski da uradite svoje i da se nadate. Videćemo, da ne prejudiciramo.

"Brđani" na gostovanje u Humsku dolaze sa novim strategom na klupi, Milanom Lešnjakom.

- Milan Lešnjak se vratio. Znam ga dugo, cenim, ozbiljan je, studiozan. Već je ranije pokazao pobedama i nad Zvezdom i Partizanom u kratkom periodu da ozbiljno radi. Sada nisu ništa skoro menjali, jer je teško u ovako kratkom vremenu menjati, pa očekujem Čukarički u sličnom sastavu. Da igramo za 15 ili 20 dana verovatno bih očekivao neke promene. Ovako...

Govorio je i o Saši Iliću koji je posle nerešenog rezultata protiv Partizana (0:0) dobio otkaz na mestu trenera Čukaričkog.

- Ne znam što se njih tiče, to su njihove stvari. Neprofesionalno je da ja komentarišem njihove odluke. Mogu samo da komentarišem Sašu Ilića. Saša je svojim radom tamo, načinom na koji je došao do rezultata, pokazao celu suštinu njegovog boravka u Čukaričkom. Pokazao se, dokazao se, to njega treba da raduje.

Stanojević na ovoj utakmici neće moći da računa na standardnog levog beka Slobodana Uroševića koji se povredio na večitom derbiju, a pod znakom pitanja je i mladi Nemanja Jović.

- Imamo nekih problema. Da ne oktrivamo sad baš sve karte. Imali smo utakmice sa jakom potrošnjom, dve smo odigrali. Videćemo danas na treningu, da ne prejudiciram. Nije to nešto mnogo, jedan ili dva igrača... Ali ako je tri dana malo, četiri je već OK vreme za oporavak, mada su utakmice pre i posle derbija teške, uvek bilo i biće. Ali ne vidim razlog da nam to bude problem ako znamo šta hoćemo. Biće i četiri ili pet promena u odnosu na derbi, biće osveženja.

Trener Partizana je za kraj upitan da li bi nedosuđen crveni karton za defanzivca Čukaričkog promenio stvari na terenu i da li zbog te sudijske crno-beli imaju veći motiv na ovom susretu?

- Nemamo mi motiv što se tiče igrača Čukaričkog, oni su dali svoj maksimum. Druga strana je ovo što nam se izdešavalo i još par nekih stvari. Ali ne... Naš motiv je da idemo sa samopouzdanjem, iz razloga što smo pokazali da niko u ovoj ligi nije od nas bolji. I zato se osećamo komforno. Ovo sve što pričamo mora da ima neko utemeljenje. Kad smo se izmerili videli smo da niko nije bolji od nas. To znači i igračima, jer su videli da smo tu gde jesmo - zaključio je Stanojević.