Spajić otkrio motiv povratka u Zvezdu

Iskusni defanzivac Uroš Spajić u petak je i zvanično postao novi fudbaler Crvene zvezde!

Spajić je ugovor sa crveno-belima potpisao na tri godine, a ovo će mu biti drugi mandat na Marakani s obzirom na to da je tu fudbalski "prohodao."

- Dovoljno je reći da sam se vratio kući. Osećaj je predivan i jedva čekam da zaigram. Pritisak je uvek igrati za Crvenu zvezdu. Sada se vraćam sa većim iskustvom nego tada, kada sam bio devetnaestogodišnjak. Naravno, osećaj je predivan. Vratio sam se kući i osećam se lepo. Verujem da iskustvom i svojim kvalitetima doprinesem ekipi. Mogu da obećam da ću dati sve od sebe da tako i bude - rekao je Spajić i otkrio motiv povratka:

- Dugo smo bili na vezi. Dodatni motiv je bio povratak po dečački san. Prošao sam sve mlađe kategorije Zvezde, a jedino gde nisam bio šampion, što se jedino i računa, je prvi tim. Vratio sam se da osvojim titulu sa Crvenom zvezdom i da pred navijačima zaigram Ligu šampiona. To je bio najveći motiv mog povratka.

Govorio je defanzivac i o situacijis a povrednom, odnosno kako teče oporavak.

- Oporavak ide dobro. Sve ide svojim tokom. Radio sam magnetnu rezonancu pre nekoliko dana i sve je u redu. Sada se prati putokaz, korak po korak. U fazi sam jačanja noge i očekujem da u martu, najkasnije aprilu mesecu budem potpuno spreman da zaigram. Sve zavisi od noge, videćemo. Teško je unapred govoriti, ali za sada sve ide kako treba.

- Što se tiče igračkog kadra, Crvena zvezda je do sada pokazala rezultatima da ima odličan tim, da smo ubedljibvo prvi na tabeli. Nadam se da ćemo tim putem i nastaviti, i da ćemo na kraju osvojiti titulu, pa da se dobro pripremimo za Ligu šampiona. Neumesno je da komentaroišem trenera, ali čim je trener Crvene zvezde, zasluženo je tu. Nadam se da ćemo imati dobru sezonu.

Povukao je i paralelu sa sadašnjom Zvezdom i onom u kojoj je bio pre 10 godina.

- Dolazim u isti, a tako i totalno drugi klub. Zvezda tada i sada, je totalno nemerljiva. Zvezda danas igra redovno u evropi, što je u to vreme bila misaona imenica. Sećate se Bordoa i one tuge posle neuspelih kvalifikacija, a sada je ta Liga Evrope, manj,više neuspeh. To je dokaz da Zvezda ide dobrim putem, da Zvezda raste i da navikavamo navijače na to. Mislim da Zvezda to i zaslužuje, da je to pravi put, jer je Zvezda veliki klub, sa velikom armijom navijača i zaslužuje da bude među najboljima. Ja sam tu da doprinesem koliko mogu. Daću sve od sebe da napravimo dobre rezultate. Verujem da ću moći da pomognem.