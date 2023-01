Petrić: Voleo bih da Jojić potpiše ugovor, Partizan će biti bolji na proleće

Trener fudbalera Partizana Gordan Petrić izjavio je danas da bi voleo da Miloš Jojić potpiše za "crno-bele" i dodao da veruje da će klub iz Humske da pruži bolje igre u nastavku sezone.

"Smatram da smo odradili značajan deo posla i tim se, čini mi se, dosta bolje oseća nego na početku priprema, kada je bilo i umora, što je normalno. Od danas počinjemo drugačijim ritmom, imaćemo dva treninga, imaćemo i trening mečeve, pet - po trenutnom planu. Pokušavamo da organizujemo i šesti kontrolni meč 20. januara kada bude slobodan dan starijim igračima, kako bi mlađi momci odigrali 90 minuta i imali adekvatnu minutažu, ali i da bismo ih videli na delu", rekao je Petrić, preneo je zvanični sajt Partizana. On je na pripreme u Tursku poveo 32 fudbalera. "Kada se budemo vratili za Beograd, neki od mlađih igrača će se vratiti u svoje selekcije. Sa nama su dva igrača iz Teleoptika, tu su igrači iz škole, momci koji mogu da igraju i za omladince i sastav će se potom svesti na 23 igrača. Važno mi je da se u narednih 16 dana ponašaju na pravi način, iako će sigurno doći do male nervoze, ali fudbal je takav posao u kome oni na najbolji mogući način moraju da izbalansiraju, a i mi iz stručnog štaba sa njima, jer su usmereni jedni na druge. Duge su pripreme, tu su i mečevi, a na kraju ćemo podvući crtu i sve će se svesti na 23 ili 24 igrača koji počinju prvenstvo", istakao je trener Partizana. On je naveo da bi voleo da Miloš Jojić ponovo zaduži "crno-beli" dres. "Izrazio sam želju, čim sam došao u Partizan, da Jojić potpiše ugovor, jer je u tom periodu održavao formu sa Teleoptikom. U tom momentu nije bio spreman da se vrati, hoće li biti u narednom periodu - ne znam, ali strpljen-spašen, videćemo. Izrazio je želju da trenira sa nama, da li se to njemu dopada ili ne. Teško je reći, ali samim gestom, dolaskom na pripreme, možda postoji neka šansa da potpiše. Miloš je kvalitetan igrač i teško mi možemo da nađemo fudbalera tog profila i da ga angažujemo, a da je pritom slobodan na tržištu", rekao je Petrić. On je istakao da veruje da bi se Jojić odlično uklopio u tim Partizana. "To je igrač koji ima kvalitet, igrao je u velikim klubovima i ne bi mu bio problem da ga uvrstite u bilo koju ekipu. Vidim da odlično radi, da se smeje, dosta igrača i poznaje iz postojećeg tima i to svakako ne bi bio problem", dodao je trener "crno-belih". Petrić je ponovio da Partizanu generalno nisu potrebna pojačanja. "Ali ako neko ode, onda mi je potrebno pojačanje da popuni mesto, Takođe, ako se pojavi igrač na tržištu koji je ekstra kvaliteta i koji je bolji od momaka koje trenutno imamo, onda sam za to da se takav angažuje. Takav fudbaler se ne dovodi za period od tri ili četiri meseca već tri ili četiri godine. Spreman sam u tom slučaju da dupliram, pa i tripliram poziciju", istakao je Petrić. On je ponovio da je fudbalera Makabija Doleva Hazizu preporučio Bibars Natho. "Samim tim što je reprezentativac svedoči o kvalitetu, ali, ponovo sam ga analizirao i ne možete nikada da tvrdite da će se uklopiti u neki stil, koncepciju, Međutim, kao i u slučaju Jojića, kvalitetan igrač uvek može da se prilagodi. Upitao sam Natha za njegov karakter i dobio pozitivnu informaciju, rekao je sve najbolje, pa sam dalje prosledio klubu. Pregovori, ponude - to mene ne zanima iz ove pozicije, samo me zanima igrač. Što se dvojice ostalih igrača tiče, da li će doći - to su samo priče, ne znam da li možemo da ih dovedemo", dodao je on. Partizan će u 1/16 finala Lige konferencija igrati protiv Šerifa. "Biću iskren - nisam ih još gledao, jer su promenili sastav. Došlo im je dosta novih igrača, ostala samo tri ili četiri iz prošle sezone i nemam još informaciju. Možda je to malo čudno, ali to su činjenice, pošto je Šerifu prvi prolećni meč zapravo protiv nas, dok će oni imati priliku da gledaju Partizan u dve utakmice. Zato moramo da budemo malo više radoznali u tom pravcu, da pokušamo da saznamo gde će eventualno igrati kontrolne mečeve, pa da ih pogledamo. U moje vreme nije bilo toliko skautiranja, pa smo se snalazili, i mi i naši rivali. Radujemo se VAR-u, a verovatno se raduje i Šerif. U nekim situacijama tehnologija može biti od velikog značaja, ali sve se ipak svodi na same igrače", izjavio je Petrić. On je na kraju istakao da je primetio napredak kod igrača i dodao da očekuje bolje rezultata Partizana u nastavku sezone. "Rekao bih da im je ovaj sistem, sa jednim dužim treningom odgovarao. Radili smo dva sata, pa i duže, ačo u ta dva sata smo stavili mnogo toga i dali uz to priliku da odmore posle napora. Bilo je sigurno i umora, međutim, odradili su sve maksimalno i to mi daje potvrdu da će fizički sigurno biti spremni. Da li ćemo dopuniti nešto u odnosu na jesen, videće se već na drugoj - trećoj utakmici u prvenstvu. Ne mogu da kažem prvoj, jer nam je taj duel sa Napretkom možda i najteži, jer izlazimo iz priprema, uslovi u Kruševcu sigurno neće biti kao u Humskoj na početku februara. Zato je bitno da tu utakmicu rešimo takmičarski. Sve će da bude jasno posle te prve utakmice prolećnog dela sezone", zaključio je Petrić. Partizan je prvi deo sezone završio na drugom mestu na tabeli sa 10 bodova manje od prvoplasirane Crvene zvezde. "Crno-beli" će u prvom meču u nastavku sezone četvrtog februara gostovati Napretku.