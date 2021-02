MAJKA TRAGIČNO STRADALOG DEČAKA (15) NEUTEŠNA! Obukla sam njegov duks i patike, još OSEĆAM NJEGOV MIRIS! NE MOGU DA SE POMIRM SA ČINJENICOM DA GA NEMA

Našla sam stvari koje je voleo da nosi, čak i patike u kojima je bio kobnog dana, kaže Danijela Drljić, majka dečaka koji se utopio.

- Trebalo je da danas baki kupi tortu, da je iznenadi za rođendan, a ona mu danas pali sveće. Tri dana ne mogu da dođem sebi, ne mogu ni da jedem ni da pijem, ne prestajem da razmišljam o tragičnoj sudbini mog deteta - ovako priča Danijela Drljić, majka Dragana (15), koji je izvršio samoubistvo skočivši u reku Tamiš.

Dečak je nestao je u utorak posle podne, u 23 sata mu je telefon bio isključen, a sutradan oko 17 sati ronioci Žandarmerije izvukli su njegovo telo iz reke. Dragan je pre samoubistva ostavio pismo bivšoj devojci, s kojom je bio mesec dana, nedavno su raskinuli vezu, a namenio je i poklon najboljoj drugarici.

U pismu je naveo da će izabrati najbezbolniji način da sebi oduzme život, jer ne vidi smisao svog života.Očajna majka Danijela juče je kupila garderobu sinu za sahranu.

- Našla sam sve stvari koje je voleo da nosi, čak i omiljene patike, u kojima je bio i tog kobnog dana. Danas sam obukla njegov duks, još osećam njegov miris, kao i patike iako su mi velike - kaže jecajući od bola nesrećna majka.

Ona dodaje da je bila do keja da sinu zapali sveću i da je Draganovu sliku stavila na njegovu omiljenu klupu.

- Samo bih tamo sedela, ne mogu da se saberem i da organizujem sahranu. Konstantno sam na lekovima, te moj brat i roditelji brinu o svemu. Sklonila sam se da u tišini budem s mojim sinom. Zvali su me i rekli da mogu sutra da preuzmem telo. On je moj anđeo slomljenog srca - jecala je nesrećna žena i dodala:

- Dragan u razgovoru s drugaricom, kako mi je objasnila, nije nagoveštavao šta planira da uradi, ali je to naveo u pismu koje je dao bivšoj devojčici. Međutim, ona to pismo nikom nije dala. Tek je policija uspela da ga pročita i shvati šta se dešavalo. On nije imao sreće u ljubavi, teško je puštao osobe u svoje srce, ali mu je još teže bilo kada bi one odlazile. Ta devojčica mu je bila prva ozbiljnija veza. Nije mi pričao o njoj, primetila sam da je u ponedeljak bio potišten, ali je izlazio na kraj s tim... do tog kobnog utorka.

Od Draganove drugarice je saznala da joj je u poslednjem razgovoru pričao kako mu ništa ne ide.

- Najveća želja mu je bila da bude policajac i da radi u saobraćajnoj policiji. Međutim, nedavno je saznao da mu otac ima dosije i da neće moći da upiše tu školu. Stiglo ga je razočaranje za razočaranjem i on nije uspeo da se izbori. Da mi je bar rekao, zajedno bismo nešto mogli da uradimo, ovako... - priča Danijela.

PATIO ZBOG DEVOJKE - nije mogao da preboli raskid Niko od dečakovih drugova ni juče nije mogao da veruje da Dragana više nema. - Bio je omiljen među drugovima, uvek nasmejan, razuman, spreman da pomogne. Imao je i ranije devojčice, ali ova veza mu je mnogo značila. Bio je potišten nakon raskida, ali je tu tugu delio samo sa odabranim osobama, koje, nažalost, nisu mogle da mu pomognu da je prevaziđe - rekao je jedan od Draganovih drugova.

Ako vam su vam potrebni pomoć i razgovor - SOS linije za pervenciju samoubistva!

Nacionalna SOS linija za prevenciju samoubistva 011/7777-000

Nacionalna linija za psihosocijalnu pomoć tokom epidemije 0800-309-309

SOS linija eCentra Srce 0800 300 303 dostupna je svakodnevno od 14 do 23 sata.