KOLIKO SE RAZLIKUJU MAFIJE? Beriša za PINK: Svi funkcionišu piramidalno, a SAMO JEDNA STVAR je kod crnogorskih kriminalnih klanova različita (VIDEO)

Predsednik Unije matice Albanaca u Srbiji Demo Beriša rekao je da svi klanovi na ovim prostorima bez obzira gde deluju imaju istu crtu, a to su način organizacije, način njihovog delovanja u brutalnostima koje čine i zauzimanja određenih teritorija prilikom trasporta droge, te da funkcionišu svi piramidalno.

- Albanska mafija funkcioniše od crnogorske samo u jednom segmentu drugačije od crnogorske, oni prvo napadaju pa pregovaraju, dok ovi prvo pregovaraju – objasnio je Beriša.

Glavni i odgovorni urednik portala ’’Embargo’’ Predrag Jeremić rekao je je trgovina narkoticima toliko ozbiljan posao u svetu da donosi ogromne količine ’’crnog novca’’ i da je tu pre svega američka agencija DEA ona koja iz senkse zna šta se sve dešava.

Glavni urednik ’’Srpskog telegrafa’’ Milan Lađević rekao je da se obračuni kriminalnih grupa kako je primetio u poslednje vreme dešavaju u Srbiji, odnosno van njihovog izvornog staništa.

- Znamo da su ta dva klana (škaljarski i kavački) i znamo da oni kontrolišu ne samo narkoputeve kroz Srbiju već možda i kroz Evropu. Pokušano je ubistvo na Zvicera, u Beogradu su se ređale likvidacije, a ovo što se dešavalo na Jahorini mislim da je bilo samo sačekuša za pripadnike vavačkog klana, a ne za suprugu Radoja Zvicera – rekao je Lađević za Pink.

- Smatralo se da će Zvicer doći tamo, a čuli smo da to društvo je trebalo da upotpuni Velja Nevolja koji je trebalo tamo da se pojavi, a šta je istina to će da utvrdi istraga – dodaje on.