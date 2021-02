EVO KAKO VELJA NEVOLJA SA BIVŠIM SPECIJALCEM PROBA SNAJPER! (EKSKLUZIVNI SNIMAK)

U emisiji „Hit tvit“ ekskluzivno su prikazani su snimci Nebojše Jankovića, bivšeg pripadnika 63. padobranske i čuvara zatvora, koji je obučavao pripadnike Belivukove grupe gađanju snajperom.

Aleksandar Vučić, predsednik Srbije, koji je bio gost emisije „Hit tvit“ rekao je da je to drugi snajper koji je otkrila policija, i kazao da ni prva puška na stadionu ne bi bila otkrivena da se jedan kriminalac nije hvalio time.

- Ovo je drugi snajper, koji je pripadao momku iz Žarkova, a ovaj na stadionu bio je posebno sakriven, država ga ne bi otkrila da nije bilo greške jednog od kriminalaca. Ovaj čovek je profesionalac, ozbilajn čovek, što se tiče snajpera, ako imate pancirno zrno, to se koristi za napade na lica do kojih nije lako da dođete, tako da, verovatno postoje različite teorije u spisima kojima sam dobijao od bezbednosnih službi, svakako da to nije pripremano za Šarca ili tako nekog sličnog - rekao je Vučić i dodao:

- Neću da nosim pancir na teritoriji svoje zemlje. Ne mogu da kažem, stvarno nisam siguran da sam ja meta. Oni su došli do tog zaključka jer se snajper ne koristi za nekoga čije obezbeđenje može da nanese ozbiljne gubitke.