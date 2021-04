'Možda su samleveni, pa bačeni u Dunav!' ISPLIVALI JEZIVI DETALJI IZ VELJINOG BUNKERA - Evo šta je sve pronađeno u 'kući strave' u Ritopeku! (VIDEO)

Detaljnom pretragom vikendice Veljka Belivuka u Ritopeku policija je pronašla skrivenu prostoriju, odnosno bunker, u kome je poret pištolja i snajpera, velike količine municije, pronađena i jedna industrijska mašina za mlevenje mesa. Da ovo govori o monstruoznosti dela koja su se tamo dešavala, potvrdio je za Novo jutro advokat Svetozar Vujačić.

Kako mediji spekulišu, osnovano se sumnja da je ova mašina korišćenja za monstruozno ukljanjanje ubijenih Belivukovih protivnika.

Vujačić je rekao da je u pitanju podrumska prostorija, bunker, koji je bio veoma dobro skriven.

- Ulaz se nije mogao tako lako otkriti. Pretraga Ritopeka traje od kada su uhapšeni, svakog dana se nađe nešto novo, ali ovo nismo mogli ni da pretpostavimo da će naći – rekao je Vujačić.

Kako kaže, to što je tamo nađena ta mašina, govori o monstruoznosti dela koja su se tamo dešavala.

On je istakao da se trenutno 13 osoba vode kao nestale, dodaje da se za neke zna da su ušli u tu kuću, kao i da nikada nisu izašli.

- Možda su samleveni, pa bačeni u Dunav – rekao je Vujačić.



Mario Spasić, generalni sekretar Saveta za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije “Transparentnost” je rekao da se Srbija suočila sa jednim veoma opasnim problemom, a to je, kako dodaje, divljanje mafije koju je ovde vodio uhapšeni Belivuk.

- Desilo se to, da je neko dozvolio da ta organizovana, krimilana grupa postane u toj meri jaka i snažna, da ima podršku u policijskim strukturama, i u bezbednosnim strukturama. Oni su znali da je njima sve dozvoljeno – rekao je Spasić i dodao da je ovo pokazalo da Srbija ima ogroman problem.

Kako kaže, postali su „bogovi“ jer nisu imali nikakvu sankciju.

- Država je pratila i gledala šta se tu radi i ko iz državnog aparata pomaže, i svi smo shvatili da imamo problem sa veoma opasnom i monstruoznom kriminalnom grupom. Došli smo do toga da je predsednik najavio da će doći do ozbiljne borbe protiv kriminala i mafije i niko nije verovao da će upravo to biti tako – rekao je Spasić.

On je istakao da je BIA prikupila sve dokaze i došlo se do toga da imamo „cosa nostra“ grupu u Srbiji.

- Imamo dokaze da su neki državni funkcioneri žmureli na njihova dela, i kada su videli da ne odgovaraju za male stvari, oni su pomalo podizali lestvicu. Mleli su ljude, terali nekoga da jede taj sadržaj. Nismo mogli da znamo da su postojale ovakve monstruoznosti u Srbiji – rekao je Spasić.

Novinar crne hronike Miloš Lazić, rekao je da je štek bio ukopan u kuću, i dodao da je Belivuku pozlilo juče kada je čuo da je tak štek pronađen.

- Navodno su pronađeni biološki tragovi još dve žrtve, kao i da se spisak ljudi koji su nestali smanjuje, odnosno da se povećava spisak žrtava – rekao je Lazić.

Kako kaže, koliko god da su pokušavali da uklone dokaze, krv se veoma teško uklanja.

- Policiji je ostalo samo da poveže priču – rekao je Lazić.

Uglješa Grgur, detektiv, rekao je da su se držali teorije gde nema tela nema ni dela, al ii dodao je da to nije tačno, da je iako je teško dokazivanje, moguće doneti presude.

- Ritopek je pod odsadnim stanjem. Sada je svima jasno šta se tamo sve dešavalo, da su u pitanju bila najmonstruoznija dela – rekao je Grgur.