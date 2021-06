Dok je umirao, ponavljao je "moram da izdržim, moram da izdržim...". Nije uspeo jer mu je nož rasekao trbušnu aortu.

Na jedan od najokrutnijih načina, Miloš Mileusnić je sa samo 23 godine, otrgnut od svoje porodice. Danas bi napunio 26... Javnost ga pamti kao žrtvu neopisivog zločina, dok ga se njegovi najmiliji sećaju kao malog dečaka iz kog je izbijala mladost.

Tog 27. januara 2019. godine, ispred zgrade u Ulici Dimitrija Tucovića u Beogradu, Miloš se ljudski obratio ubici, koji je u svojoj ruci držao nož.

"Nemoj, brate, molim te..." - odjekivao je Milošev glas.

Međutim, ubica nije oklevao, zario je nož... Umesto da vidi svoju devojku, kod koje je pošao, Miloš je gledao smrti pravo u oči.

Dok je umirao, ponavljao je "moram da izdržim, moram da izdržim...". Nije uspeo jer mu je nož rasekao trbušnu aortu.

Milošu, mladiću sa neverovatnim osmehom, nije bilo spasa. Njegov život, koji je tek počeo, ugašen je. Iza njega je ostala neutešna porodica, prijatelji, devojka, poznanici...

- On je za mene i dalje ostao kao mali dečak. Tek je zakoračio u život. Mladost je iz njega izbijala non stop. I onda je nastradao od monstruma koji kao da je došao iz pakla. Najviše me boli način na koji je umro, to nikada neću moći da razumem - ispričao je za Telegraf.rs Goran Mileusnić, otac mladića koji je, umesto da uživa u studentskim danima, život izgubio na svirep način kakav se ne pamti u Srbiji.

Otac, koji je izgubio sina, objašnjava da mu je svako jutro potrebno vreme da se dovede u red kako bi mogao da obavlja dnevne aktivnosti, svakog dana oseća neopisivu bol.

Danas, sa 26 godina, Miloš bi možda imao posao, koji bi obavljao nakon završenog fakulteta.

Bio bi srećan, veseo, pun života, kakav je i bio pre nego što je zauvek sklopio oči u kojima se videla želja za životom, ljudska toplina i dobrota.

Možda bi imao dete, koje bi na njegov rođendan prvi put reklo "tata"...

Ali sve ostaje na možda jer njega više nema...

Tih dana mediji su pisali da je Đurović nezadovoljan svojim životom izašao na ulicu sa nožem u rukama odlučan da nekoga ubije.

- Vreme je za mene tad stalo. A bio je sunčan dan. Dolaziš u kapelu, donosiš odelo, oni ga obuku, vidiš svoje dete u kovčegu, grliš ga, a on hladan kao beton... A, nekad je bio veseo, kretao se, smejao ..." - ispričao je ranije za Telegraf.rs Milošev otac Goran Mileusnić svoju bol zbog gubitka sina.

Neđeljku Đuroviću (31) sudi se za ovaj zločin od februara 2020. godine.

Ðurović je u februaru 2020. godine na početku suđenja, negirao da je 27. januara 2019. godine rano ujutru na smrt izbo nožem Mileusnića.

Optužnicom Višeg javnog tužilaštva se tereti za krivično delo teško ubistvo na podmukao način, za koje je zaprećena kazna od najmanje 10 godina do 40 godina zatvora.