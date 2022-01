DRUG SPLIĆANINA POKUŠAVA DA SHVATI ZAŠTO MATEJ JURI ULICAMA: Izgleda kao da se skriva, oni koji su mu išli u susret su uplašeni!

Potraga za mladićem iz Splita Matejom Perišem (28) koji je nestao u Beogradu idalje traje, a jedan od njegovih prijatelja iz Splita komentarisao je za hrvatske medije slike i snimke nadzornih kamera koje su po Beogradu zabeležile Matejevo kretanje.

Matejev prijatelj, 35-godišnji Splićanin, jedan je od onih koji poslednjih dana stalno gleda u snimke nadzornih kamera iz Beograda koje su dospele u javnost ne bi li ustanovio šta se sa njegovim drugom dešavalo u tom trenutku.

- Niko, ali baš niko ne zna gde je Matej trčeći jurio po Beogradu. Niko ne zna gde je trčao. Jasno je od uličnog video nadzora da nije ni od koga bežao, jer ga niko ne prati i ne trči za njim. Ja već danima "buljim" u sve što se može videti i dobiti iz Beograda, ne bih li primetio nešto na tim snimcima, što niko drugi nije primetio - kaže Matejev prijatelj za portal slobodnadalmacija.hr.

I primetio je nešto, kako kaže, što bi moglo biti od ključne važnosti.

- Na jednom snimku nadzornih kamera, gde se vidi da Matej trči levom stranom ulice, po trotoaru, između zida i parkiranih automobila može se videti da on dolazi gotovo do kraja te ulice, ali senka koja se kretala, dolaskom do pred kraj ulice više se ne kreće. Prema toj snimci Mateja sam zadnji put video da se kao skriva, odnosno nestaje između dva parkirana automobila. Kao da je zastao između nekih parkiranih automobila i sagnuo se - pojašnjava Matejev prijatelj, prenosi slobodnadalmacija.hr.

Nedugo, nakon toga iz suprotnog smera trčeći dolaze dve osobe.

- Oni trče u suprotnom smeru s druge strane te ulice i to trče dosta uplašeno. Jesu li oni videli Mateja, koji je nedugo pre toga nestao među tim automobilima, kako se na nejasnom snimku može videti. Ne znam zašto, ali imam osećaj da su oni nešto videli, jer Matej nestaje među automobilima neposredno pre nego se ovo dvoje može videti. Možda su oni ključ istrage, možda bi srpska policija njih trebala pronaći i ispitati - kaže Splićanin.

On otkriva i da Matejevi prijatelji koji su s njim bili u Beogradu neće ništa da pričaju trenutno jer je nestanak njihovog druga za njih veliki šok.

- Ma neće momci ništa da pričaju. Povukli su se u sebe. Ovo je za njih veliki šok. Ne znaju gde im je prijatelj, a pre dva meseca im je tragično stradao još jedan prijatelj. Tragedija na tragediju. Dobra je to ekipa mladića, nije im ovo lako za izdržati - kaže Matejev prijatelj za portal slobodnadalmacija.hr.