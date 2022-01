LETELI AUTOMOBILOM 20 METARA, PA UPALI U LEDENU MORAVU: 4 drugarice doživele strašnu nesreću! Jedna poginula, jedna nestala, dve u bolnici!

Devojke A. S. (19) i K. M. (19) lakše su povređene u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros oko četiri sata kod mesta Džep u blizini Vladičinog Hana nakon što automobile marke "golf" sleteo sa kolovoza u reku Moravu. U ovoj nesreći poginula je jedna njihova drugarica, dok se za još jednom još traga.

Kako prenose mediji, automobil u kojem su se nalazile Predejančanke, leteo je punih 20 metara pre nego što je završio u reci.

Kako je kazao za Kurir načelnik Urgentnog centra u Vranju Ljubiša Stojiljković, devojke su zadržane na posmatranju, ali su prema prvim obavljenim pregledima, prošle sa lakšim telesnim povredama.

- Jedna je smeštena na Odeljenje hirurgije Zdravstvenog centra, a druga je još uvek na posmatranju u Urgentnom centru", kazao je doktor Stojiljković.

Nažalost telo njihove drugarice je pronađeno u Moravi, a za još jednom devojkom iz Predejana, koja je takođe bila u automobilu, još uvek se traga.

- Devojke su uplašene i pod stresom, a u Vranju su primljene oko sedam sati jutros. Medicinsko osoblje je brzo reagovalo i kompletno medicinski zbrinulo devojke iz Predejana - dodaje Stojiljković.

Doktor je objasnio da one uglavnom imaju vidljive povrede.

- Imaju posekotine na glavi, telu, rukama. U toku je dijagnostička radiološka obrada u smislu ultrazvuka, rendgenskih snimanja. Devojke su trenutno svesne sa lakšim povredama životno nisu ugrožene, ali njihovo stanje se prati zato što su promene uvek moguće, u smislu pogoršanja. Tako da će biti propraćene čak i da su bez tegoba, jer uslovi povređivanja su takvi da je prosto neverovatno da se iz takve situacije izađe nepovređen - kaže Stoiljković:

- Do sada urađenim dijagnostičkim procedurama na Radiologiji nisu otkrivene povrede koje bi u ovom trenutku dale simptomatologiju ugroženosti života tako da su one sada sa lakšom kliničkom slikom, ali obzirom da je "opreznost majka mudrosti", one će biti zadržane do daljeg u ZC Vranje- izjavio je za Kurir dr Ljubiša Stojilković načelnik Službe za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja Opšte bolnice u Vranju.

Potraga za četvrtom devojkom još je u toku, na terenu su vatrogasci i policija.