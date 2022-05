Siguran sam da će i Matej uraditi mnogo za druge, baš onako kako to radi Tijana: Jurićeve reči podrške Perišu

Važno je da oni nađu svoj mir. Da Matej pronađe svoj mir. Na nekom boljem mestu, rekao je Igor Jurić, otac monstruozno ubijene male Tijane.

Jurić je nekoliko puta razgovarao sa Nenadom Perišem, ocem Mateja, čije je telo, kako se sumnja, jutros izvučeno uz Dunava na Ada Huji, kaže za Telegraf.rs da je siguran da će Matej, ako DNK dokaže da je to on, uraditi mnogo za druge, baš onako kako to radi i njegova Tijana.

Muškarac na sebi ima farmerke, majicu sa aplikacijom i jednu belu patiku. Policija je izvukla telo oko 9:30, a na terenu su i forenzičari.

DNK Nenada Periša upoređuje se sa DNK pronađenim telom muškarca.

Matejev otac Nenad Periš potvrdio je da ga je srpska policija obavestila o tome da je u Dunavu kod Ada Huje pronađeno telo mladića, koje po opisu i garderobi odgovara njegovom sinu.

- Mora se još uporediti DNK, ali po odeći, pronađen mladić odgovara Mateju. Eto, to je ono što vam mogu reći, nemam za sada ništa drugo. Jako mi je teško i očekivali smo neku sretniju informaciju, ali svaka istina je istina i s njom se moram suočiti, ja i moja porodica. To je tako, dalje ne mogu ništa kazati. Jako mi je teško. Doći ću za Beograd - rekao je Nenad Periš.

Igor Jurić, koji je nekoliko puta razgovarao sa Nenadom, pružio je i danas reči podrške porodici Periš. U ovom teškom danu on navodi da je važno da i oni i Matej pronađu mir.

- Koliko god današnji dan bio težak za porodicu Periš i posebno oca Nenada, važno je da oni nađu svoj mir. Da Matej pronađe svoj mir. Na nekom boljem mestu. A, Nenad i ja ćemo razgovarati o svemu, imaćemo mnogo vremena za to. I siguran sam da će i Matej uraditi mnogo za druge, ako se dokaže putem DNK-a da je to on, baš onako kako to radi Tijana - rekao je Jurić.

Kapetan broda, Milovan Zelenović, koji je pronašao telo mladića u Dunavu kod Ade Huje, a za koje se sumnje da je nestali Splićanin Matej Periš, ispričao je šta se sve jutros desilo.

- Mladić na sebi ima farmerke, jednu patiku na kojoj je slovo V koje imaju patike Mateja Periša. Kada sam našao telo, delovalo je kao da je dugo stajalo u vodi. Druga patika je nađena na Savi nakon njegovog nestanka. Vodostaj je bio veliki, pošto je vetar duvao, pa je ovde naneo telo. Ja sam zvao policiju u 9 i 10. Dao sam izjavu u policiji - ispričao je kapetan Zelenović.

