TUŽILAŠTVO NALOŽILO ISTRAGU SLUČAJA OTMICE DECE OD STRANE OCA: Teška ispovest majke iz Sigurne kuće šokirala sve: Strpao ih je u kola i DAO GAS!

Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu naložilo je policiji da prikupi informacije i podatke vezano za slučaj otmice dece od strane oca i o tome u što kraćem roku dostavi izveštaj tužilaštvu koje će na osnovu dobijenih podataka odlučiti da li ima elemenata krivičnog dela, saznaje "Blic".

Prema informacijama koje posedujemo, tužilaštvo je tražilo da se dostave sve odluke vezane za decu, rastavljene supružnike, ali i utvrdi kako i na koji način je otac oduzeo decu.

Podsetimo, Ana Landeka, koja se već godinu dana nalazi u Sigurnoj kući, prijavila je policiji da je njen suprug Domagoj Landeka u nedelju nasilnilno oteo njihovo dvoje maloletne dece i odveo ih u Hrvatsku.

Deca prilikom prelaska granice kod sebe nisu imala nijedan putni dokument, tvrdi majka i dodaje da su granicu prešli na graničnom prelazi Šid.

Kako je Ana Landeka ispričala za medije, decu je poslednji put videla u nedelju ujutru kada je išla na posao. Njen otac ju je iz sigurne kuće odvezao na posao, a decu odveo kod sebe. Do otimanja dece od 7 i 5 godina dešlo je u nedelju kada ih je Anin otac stavio u auto kako bi ih vratio kod majke u sigurnu kuću.

- Moj otac je krenuo da mi dovede decu, bila su kod babe. Ja sam bila u sigurnoj kući. Dok su bili u kolima, moj otac se tada vezivao, on se zaleteo, udario u auto. Otvorio je auto i izvadio prvo Petru. On dok se snašao da uzme Filipa, on je zgrabio Filipa. Krenuli su da se natežu oko deteta, moj otac je pustio dete da ga ne povrede. Istrčali su moja majka i ujak, on je tada krenuo u rikverc. Deca su vrištala, moja majka se zakačila za vrata auta. Dao je gas, vukao je i nju. Otac je krenuo kolima za njim, ali nije uspeo da ga stigne i negde na Autokomandi ga je izgubio - ispričala je Landeka šta se dogodilo.

Ona kaže da njen suprug ima švajcarsko državljanstvo, deca srpsko i hrvatsko, a da je problem u tome što ona još nije dobila privremenu meru starateljstva nad decom.



Kako kaže, policija je odmah obaveštena i preduzete su sve mere, između ostalih i bolakada granice kako deca ne bi izašla iz zemlje.

Zbog činjenica da majka nema starateljstvo nad decom, policija njenog supruga može da tereti samo za saobraćajni prekršaj, rekla je Ana Landeka.

Ona priča da ovo nije prvi put da joj suprug od koga je rastavljena uzima decu. Već je to uradio 2020. godine kada je sa decom otišao u sigurnu kuću za muškarce u Švajcarskoj.

Landeka je ispričala da se zbog psihičkog nasilja prvo obratila socijalnoj službi u Švajcarskoj, gde su tada živeli. Iz centra su došli da obave razgovor sa mužem, a sutradan on daje otkaz na poslu i odlazi u sigurnu kući, vodeći decu sa sobom.

Domagoj Landeka je prema podacima koje su mediji dobili nešto posle ponoći prešao srpsku granicu automobilom bez kontrole granične policije. Kako se saznaje, granični policajci su nadređenima rekli da ga nisu primetili. Vrlo brzo posle toga su obavestili kolege u Hrvatskoj, koji su navodno, uprkos upozorenju iz Srbije, pustili Domagoja Landeka da sa decom uđe u Hrvatsku.

Majka je u više navrata kontaktirala policiju raspitujući se o potrazi za njenom decom, međutim nijednog momenta nije obaveštena, već je od novinara saznala da je njen bivši suprug sa decom napustio Srbiju.

Nakon što je saznala da joj je suprug ilegalno prešao granicu sa decom, Ana je o tome obavestila Centar za socijalni rad, na šta je od zaposlenog u Centru dobila odgovor da su deca dobro, kod oca i da će sve dalje rešavati sud. Takođe joj je rečeno, da su deca na sigurnom kod svog oca, kao što su poslednjih godinu dana bila kod svoje majke i da potraži pomoć lekara ukoliko je uznemirena.

Ovaj slučaj sada je preuzelo Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu!

