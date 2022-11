Belivukov Srđan Lalić "namestio" ekipu Džonija sa Vračara, ispričao koga su sve ubili?!

Ispričao da oni stoje ubistava Aleksandra Šarca, Aleksandra Halabrina i Dragana Riste Čađe.

Srđan Lalić okrivljeni svedok u slučaju koji se vodi protiv Veljka Belivuka i njegovog klana, kako saznajemo, "namestio" je ekipu Nikole Vušovića poznatog kao Džoni sa Vračara i ispričao da oni stoje ubistava Aleksandra Šarca, Aleksandra Halabrina i Dragana Riste Čađe.

Oni su, osim njegovog svedočenja, uhapšeni na osnovu dokaza sa aplikacije Skaj što je u svom obraćanju danas i pomenuo Aleksandar Vučić.

"Ne znam sve detalje, ali znam da imaju ne samo kroz svedočenja nekog od zaštićenih svedoka, već mislim da je to kombinovano sa onim što je dobijeno preko Sky aplikacije kao jasni dokazi", rekao je on.

Policija je privela 17 lica zbog sumnje da su izvršili krivično delo udruživanje radi vršenja krivičnih dela i više krivičnih dela teško ubistvo, a među uhapšenima su, kako je zvanično potvrđeno, Uroš Piperski, Luka Cerović i Nikola Kačarević.

Piperski je poznat kao blizak saradnik Nikole Vušovića, poznatog kao Džoni sa Vračara, potom Cerović koji mu je "desna ruka", a Kačarević je, prema svedočenju Srđana Lalića, bio taj koji je namamio Aleksandra Šarca u garažu u koji je ubijen.

Piperski se takođe dovodi u vezu sa ubistvom Šarca.

Inače, Nikola Kačarević je bio u braku sa starletom Tamarom Đurić.

Oni se traže za najteža dela među kojima su ubistva, pokušaji ubistva, otmice i iznude. Tačnije 3 ubistva i 5 pokušaja ubistava u Srbiji. Akcijom rukovodi Bratislav Gašić.

Podsetimo, u zajedničkoj akciji Bezbednosno-informativne agencije, SBPOK, UKP – PU za Grad Beograd, SAJ, Žandarmerije Ministarstva unutrašnjih poslova, a po nalogu Tužilaštva za organizovani kriminal uz saradnju sa EUROPOL, danas su u ranim jutarnjim časovima lišeni slobode pripadnici organizovane kriminalne grupe tzv Vračarci koju predvode N.V. i U.P, i to: L.C, I.B, D.M, N.B, V.M, N.M, S. M, A.M, N.K, N.T, M.T, J.B, Đ. K, N. J, A.N, N.V. i D.N, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo udruživanje radi vršenja krivičnih dela i više krivičnih dela teško ubistvo.

U toku je pretres na preko 50 lokacija uključujući i više putničkih motornih vozila. Oduzeto je više komada vatrenog oružja, veća količina novca, nekoliko luksuznih putničkih vozila i kriptovanih telefona.

Ova organizovana kriminalna grupa je vršila krivična dela na teritoriji Beograda kao poseban deo organizovane kriminalne grupe tzv. Kavači na čijem čelu su R.Z. i S.K. Organizovana kriminalna grupa tzv, Vračarci je delovala po nalozima OKG "Kavači" u Srbiji i inostranstvu.

U prethodnom periodu je nekoliko pripadnika ove OKG uhapšeno u inostranstvu. Ova OKG je finansirana od strane OKG "Kavači" i bila je predviđena za izvršenje najtežih krivičnih dela u Republici Srbiji, između ostalog i za napad na najviše državne funkcionere Republike Srbije.

Svim licima lišenim slobode određeno je policijsko zadržavanje i ona će uz krivičnu prijavu biti sprovedena Tužilaštvu za organizovani kriminal.

