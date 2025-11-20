DEKU UDARAO DRŠKOM OD SEKIRE, A ONDA GA ZADAVIO: Tužilaštvo saopštilo najnovije detalje svirepog ubistva kod Kikinde

P. J. (64) iz Stare Pazove, koji je na salašu kod Bašaida ubio Radislava Miškeljina (86) iz Kikinde, određen je pritvor, saopšteno je zrenjaninskog Višeg javnog tužilaštva.

Telo je pronađeno 9. novembra, na salašu između Bašaida i Torde. Nakon što su prikupili sve dokaze i identifikovali počinioca krivičnog dela, pripadnici kikindske policije su, po ovlašćenju Višeg javnog tužilaštva u Zrenjaninu, 19. novembra odredili zadržavanje osumnjičenom P. J.

Ubica je vlasnika salaša lišio života dok je kod njega neprijavljen boravio, tako što ga je više puta udario drvenim držaljem sekire po glavi i telu:

- Nakon toga je sustigao starca, koji je pokušao da pobegne. Oborio ga je na pod, klekao mu na grudni koš i rukama ga stezao za vrat, usled čega je ovaj preminuo na licu mesta. U toku istrage prikupiće se svi dokazi za donošenje pravilne i zakonite javnotužilačke odluke, odnosno podizanja optužnice ili obustave istrage - saopštilo je nadležno zrenjaninsko tužilaštvo i navelo da je P.J. saslušan u u zakonskom roku.

Javni tužilac podneo je predlog sudiji za prethodni postupka Višeg suda u Zrenjaninu za određivanje pritvora iz svih zakonskih osnova, odnosno zbog okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva, zbog osobitih okolnosti koje ukazuju da će osumnjičeni ometati postupak uticajem na svedoke i da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo, kao i zbog uznemirenja javnosti do koje je došlo zbog načina izvršenja i posledica krivičnog dela za koje je zaprećena kazna zatvora preko 10 godina.

Kao što smo već pisali, snajka ubijenog Radoslava Miškeljina rekla je za Kurir da je njegovo krvavo telo nađeno u šupi na salašu:

- Taj čovek je Radislava tukao do smrti. Od udaraca mu je slomio nos i naneo brojne druge povrede po glavi i telu. Lobanja mu je bila naprsnuta - ispričala je ona.

