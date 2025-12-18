AKTUELNO

JEDVA STOJI NA NOGAMA, SAMO ŠTO NE ZAPLAČE! Pogledajte trenutak kada Brajana Volša sprovode u ZATVOR nakon što mu je izrečena DOŽIVOTNA KAZNA za Anino UBISTVO (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Tanjug AP/greg derr, Društvene mreže/Privatna arhiva ||

Američki mediji prenose smimak Brajana Volša, koji je izveden iz zgrade suda nakon što mu je izrečena kazna doživotnog zatvora zbog ubistva supruge Ane Volš.

Okružen stražarima, spuštene glave i bez ikakvog otpora, napustio je salu u tišini koja je govorila više od reči. Na njegovom licu video se izraz potpunog sloma – kao da je u tom trenutku shvatio razmere onoga što je učinio i činjenicu da povratka više nema. Pogled mu je bio prazan, korak spor, a nekadašnja samouverenost potpuno je nestala.

Na snimku se vidi Volš kako jedva stoji na nogama, a na izraz lica, čini se, svedoči da se poslednjim atomima bori da ne zaplače.

Podsetimo, Brajan Volš osuđen je danas na doživotni zatvor bez mogućnosti uslovnog otpusta zbog ubistva svoje supruge, Beograđanke Ane Volš. Volš proglašen je krivim za ubistvo prvog stepena u ponedeljak, gotovo tri godine nakon što je Ana nestala na Novu godinu.

U sudnici je bila i njegova majka, koja je, kada su policajci izvodili Brajana posle izricanja presude, staja sa skrštenim rukama.

Porotnici u Dedamu, u saveznoj državi Masačusets, odbacili su Volšovu tvrdnju da je njegova supruga Ana, direktorka u sektoru nekretnina, iznenada preminula u njihovom domu pre nego što je on započeo internet pretragu.

Autor: Iva Besarabić

#Ana Volš

#Brajan Volš

#Presuda

#Suđenje

#Ubistvo

#Zatvor

