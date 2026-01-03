HOROR DETALJI TRAGEDIJE U CENTRU BEOGRADA! Devojka je umrla u stanu SVOJIH RODITELJA: Stajao je i gledao šta se dešava, pa skočio u smrt, ubrzo je zgrada bila PUNA POLICIJE

M. P. (28), koja je preminula 1. januara, kako se sumnja od predoziranja narkoticima, bila je u stanu sa M. M. (30). On je kasnije počinio samoubistvo, a nekretnina u Cvijićevoj ulici pripada roditeljima stradale devojke, saznaje "Blic".

Sumnja se da je M. P. preminula zbog predoziranja u toku intimnog odnosa, ali su se u domaćim medijima pojavile brojne spekulacije o smrti devojke i mladića M. M. koji je skočio sa zgrade u Cvijićevoj ulici.

- Koliko ja znam, policija je utvrdila njihov identitet na osnovu dokumenata koje su pronašli u stanu. Kasnije je utvrđeno da oni nisu taj stan iznajmili na dan, kao što se pisalo, već da je to stan roditelja stradale devojke - otkrio je izvor.

Mladić skočio kroz prozor u bademantilu

Kada je primetio da M. P. ne diše, mladić M. M. je nekoliko puta pokušao da je reanimira do dolaska Hitne pomoći, nakon čega je panično po ulazu, potpuno nag, tražio pomoć.

Kako tvrdi dobro obavešten izvor, kada je ekipa na licu mesta konstatovala smrt devojke, mladić je počinio samoubistvo skokom kroz prozor u kuhinji.

- Lekari su njemu rekli da je ona preminula, on je bio u bademantilu. Stajao je i gledao šta se dešava. Kada je proglašena smrt M. P. on se popeo na stolicu i skočio kroz prozor od kuhinje. Medicinski radnici, koji su prisustvovali ovoj jezivoj situaciji, strčali su niz zgradu u dvorište sa zadnje strane, gde su mogli samo da konstatuju i njegovu smrt.

Droga, alkohol, razbacane stvari

Prema tvrdnjama u stanu je bilo ilegalnih supstanci.

- Po podu su bile razbacane stvari, prazne flaše, čaše su bile svuda po stanu. Na stolu je stajala kesica sa belim prahom i videli su se tragovi od konzumiranja narkotika, kasnije sam čuo da je to bio kokain. Devojka je bila potpuno naga na krevetu kada je došla Hitna pomoć - otkriva izvor.

Hitna pomoć je po dolasku na licu mesta pokušala da reanimira devojku, a onda su proglasili njenu smrt.

- Jedan momak iz Hitne pomoći je bio jako loše zbog celog događaja. Na njihove oči je mladić iskočio kroz prozor u deliću sekunde. Kada je on počinio samoubistvo, sve troje iz ekipe Hitne su munjevitom brzinom sleteli niz stepenice i spustili se ispred zgrade gde je njegovo telo ležalo na pločniku. Bilo je mnogo krvi, nije mu bilo spasa. Ležao je na stomaku, go. Nakon nekoliko trenutaka, zgrada je bila puna policije, došla su još jedna kola Hitne pomoći - ispričao je komšija.

SOS telefon osobama koje razmišljaju o samoubistvu

Broj 0800/309-309, opcija 1, SOS telefon je koji radi 24 sata, a na koji se javljaju stručnjaci za sprečavanje samoubistva - lekari Klinike za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević".

Služba urgentne psihijatrije prima pacijente 24 sata bez zakazivanja, bez knjižice i bez plaćanja, a Centar za mentalno zdravlje od 9 do 18 prima bez zakazivanja.

