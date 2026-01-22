Zbog njega je izdao Delije: Oglasio se vođa radovaca nakon ubistva Živka Bakića (FOTO)

Ubijeni Živko Bakić Žića (43), koji je likvidiran u šumskom predelu u Sopotu, bio je poznat ne samo policiji zbog veza s narko-kriminalom već i u navijačkom podzemlju Beograda, gde je važio za izuzetno nasilnog huligana, koji je s tribine Crvene zvezde prešao među najtvrđe pristalice Rada, a kasnije postao i jedan od istaknutih ljudi na južnoj tribini.

Živko Bakić će biti sahranjen u petak 23. januara, u 11.30, na Novom Bežanijskom groblju.

Njegovi drugovi iz podzemlja i s tribine su u jednim dnevnim novinama objavili čitulje, s porukama upućenim drugu s tribine.

- S neizmernom tugom opraštamo se od našeg Žiće. Član "Junajted forsa", verni navijač FK Rad, čovek ogromnog srca i hrabrosti. Klub je voleo bezuslovno, stajao je ispred svih kad je bilo najteže i bio pravi vođa, primer bratstva i časti. Takvi ne odlaze. Žića će živeti večno u našim pesmama, na tribini i u srcima svih nas - napisano je na čutulji koja je potpisana "Junajted fors".

- Poslednji pozdrav našem Žići. Hrabro srce tribine i večni deo našeg kluba. Živećeš zauvek u bojama koje si voleo - napisali su saborci iz FK Rad.

- Poslednji pozdrav našem bratu od "Junajted forsa Cerak - piše na čitulji koju potpisuju Supa, Artjom, Igor, Zuba, Marko i Branko.

Kako su preneli mediji, Bakić je bio poznat po brutalnim tučama u kojima bi ostajao sam i prebijan do krvi, što je, kako se tvrdi, privuklo pažnju tadašnjeg vođe Rada Dragana Supurovića, zvanog Supa, koji ga je lično vrbovao rečima da je "takav profil" potreban radovcima, nakon čega je Bakić bio među prvima koji su se pojavili na tribini "Junajted forsa".

U šumskom području na teritoriji Sopota, u Ulici Put za Malu Ivanču, pronađeno je beživotno telo Živka Bakića. Ubijen je iz vatrenog oružja dok je bio u dozvoljenoj šetnji, a prema prvim informacijama iz istrage, sumnja se na profesionalnu likvidaciju.

Prema nezvaničnim saznanjima, napadač je Bakića pratio i opservirao, tačno znajući njegovo kretanje i vreme kada mu je bila odobrena šetnja. U njega su ispaljena tri hica, a ekipa Hitne pomoći mogla je samo da konstatuje smrt. Na snazi je policijska akcija "Vihor 3", a uviđaj su obavili pripadnici policije u saradnji s Višim javnim tužilaštvom u Beogradu.

Protiv Živka Bakića vodio se i postupak zbog sumnje da je učestvovao u međunarodnom švercu kokaina. Droga je zaplenjena u Solunu, dok se on u tom trenutku nalazio﻿ u Beogradu. Tokom postupka iznosio je svoju odbranu, a prema navodima izvora, nadao se oslobađajućoj presudi.

Inače, Bakić je poticao iz ugledne beogradske porodice. Prema dostupnim informacijama, bavio se izdavanjem nekretnina i drugim poslovima. U mlađim danima bio je perspektivan fudbaler, pred kojim je, kako tvrde ljudi koji su ga poznavali, bila svetla sportska budućnost.

Međutim, u jednom trenutku napustio je profesionalni sport i okrenuo se poslovnim vodama, da bi se kasnije, prema sumnjama istražnih organa, našao u fokusu istraga u vezi s narko-kriminalom, ali i u svetu nasilja, koje je godinama pratilo njegov život.

Istraga o ubistvu je u toku, a policija intenzivno radi na rasvetljavanju svih okolnosti zločina, uključujući motiv, kao i identitet egzekutora.

Autor: D.Bošković