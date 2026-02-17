OVAKO SADA IZGLEDA UBICA MMA BORCA! Marko Daničić bio dve godine u bekstvu, policija ga uhapsila u OČEVOJ KUĆI na ovoj lokaciji (FOTO)

Hapšenje je deo šire policijske akcije uz saradnju sa inostranim partnerima, dok je Vasilije Gačević uhapšen u Španiji. Savića su osumnjičeni Gačević i Daničić nakon svađe jurili, brutalno izboli nožem i tukli, a potom pobegli i presvukli se u štek-stanu.

Stefan Savić (23), srpski reprezentativac i MMA borac, brutalno je ubijen u februaru 2024. godine na Dorćolu. Marko Daničić, osumnjičen za ubistvo, uhapšen je sinoć u Beogradu nakon dve godine bekstva. On je priveden u Grockoj u porodičnoj kući svog oca.

Kako saznajemo, Daničić je iz Hrvatske u Srbiju ušao sredinom februara, a nakon ulaska u Srbiju krio se u kući svog oca u Grockoj. Prilikom hapšenja kod njega nije pronađeno oružje i nije se opirao tokom privođenja.

Hapšenje Marka Daničiča je usledilo po dolasku novog načelnika Uprave za tehniku, Gorana Colića, a to je ujedno i nastavak policijske akcije službenika odseka za civilne potrage koji sarađuju sa takozvanim fast timovima okolnih zemalja i parterskih službi.

Prethodno u Španiji su uhapsili Vasilija Gačevića.

Gačević se trenutno nalazi u pritvoru u Španiji i očekuje se njegovo izručenje Srbiji, gde će odgovarati za teško ubistvo.

U noći između 24. i 25. februara 2024. godine u Dunavskoj ulici na Dorćolu u Beogradu došlo je do stravičnog ubistva MMA borca Stefana Savića.

Naime, dvojica osumnjičenih Vasilije Gačević i Marko Daničić su ga, nakon svađe sa Savićem, jurili ulicom, a zatim zverski 19. puta izboli nožem. Kada je Savić pao na trotoar ispred jedne firme nasilnicu su, kako se i moglo videti na snimcima sa nadzorne kamere, nastavili da ga šutiraju rukama i nogama, kao i da ga ubadaju nožem.

Nakon uviđaja utvrđeno je da su se osumnjičene ubice nakon izvršenja krivičnog dela presvukle u jednom štek-stanu i da su nakon toga pobegle.

Autor: Jovana Nerić