Subotica: MUP zaplenio skoro 800 PARFEMA vrednih više od 4 MILIONA dinara! (FOTO)

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, u saradnji sa Policijskom upravom u Subotici, zaplenili su 760 parfema poznatih robnih marki, ukupne vrednosti oko 4.200.000 dinara, u okviru akcije suzbijanja privrednog kriminala.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Subotici, protiv D. S. (46) iz Subotice biće podneta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena trgovina.

Pretresom stana i drugih prostorija osumnjičenog pronađena je roba za koju nije posedovao propisanu dokumentaciju o poreklu, saopštio je MUP.

Autor: D.S.