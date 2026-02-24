AKTUELNO

Hronika

ZAPLENJENO 800 PARFEMA POZNATIH ROBNIH MARKI: Sprečena nelegalna prodaja!

Izvor: Pink.rs, Foto: Foto/Uprava carina ||

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala i Policijske uprave u Subotici, u zajedničkoj akciji, zaplenili su u Subotici oko 800 parfema poznatih robnih marki, u vrednosti oko 5.850.000 dinara i tako sprečili dalju nelegalnu prodaju.

Foto: Foto/Uprava carina

Policija je pretresom stana i drugih prostorija koje osumnjičeni R. Č. (1976) koristi, pronašla ovu robu, za koju nije posedovao propisanu dokumentaciju o prodaji i skladištenju, te će po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Subotici, protiv njega biti podneta krivična prijava, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela nedozvoljena trgovina i nedozvoljeno skladištenje robe.

Foto: Foto/Uprava carina

Foto: Foto/Uprava carina

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova nastavljaju dalji rad na suzbijanju privrednog kriminala na teritoriji Republike Sbije.

Foto: Foto/Uprava carina

Autor: S.M.

#Kriminal

#MUP

#Zaplena

#nelegalna prodaja

#parfemi

POVEZANE VESTI

Hronika

Oglasio se MUP o velikoj akciji u Zemunu: Zaplenjeno pola miliona tableta, EVO KO ЈE PAO (FOTO)

Hronika

VELIKA AKCIJA MUP-A ŠIROM SRBIJE: Raskrinkani šverceri, u stanovima i kolima krili robu od 6 miliona – od lažnih parfema do lekova za estetsku hirurgi

Hronika

Policija zaustavila automobil, a u gepeku je imala šta da vidi: Vozač priveden, evo za šta se sumnjiči (VIDEO)

Hronika

Šapčanin prodavao duvan 'na crno' i oštetio budžet za skoro 28 MILIONA dinara

Hronika

UHAPŠEN OSUMNJIČENI (49) ZA LAŽNO PREDSTAVLJANJE DA JE PRIPADNIK BIA: Oštetio više građana za 12 miliona dinara, trgovao oružjem i ekspolzivom!

Hronika

U BEOGRADU UHAPŠEN BEGUNAC (40)! Zakupio hangar u Beogradskoj ulici - evo šta mu je sve policija pronašla u šteku!