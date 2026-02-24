ZAPLENJENO 800 PARFEMA POZNATIH ROBNIH MARKI: Sprečena nelegalna prodaja!

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala i Policijske uprave u Subotici, u zajedničkoj akciji, zaplenili su u Subotici oko 800 parfema poznatih robnih marki, u vrednosti oko 5.850.000 dinara i tako sprečili dalju nelegalnu prodaju.

Policija je pretresom stana i drugih prostorija koje osumnjičeni R. Č. (1976) koristi, pronašla ovu robu, za koju nije posedovao propisanu dokumentaciju o prodaji i skladištenju, te će po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Subotici, protiv njega biti podneta krivična prijava, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela nedozvoljena trgovina i nedozvoljeno skladištenje robe.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova nastavljaju dalji rad na suzbijanju privrednog kriminala na teritoriji Republike Sbije.

