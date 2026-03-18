Velika akcija policije u Kikindi i Boru: Zaplenjena bela tehnika i telefoni vredni skoro milion dinara (FOTO)

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala i policijski službenici policijskih uprava u Kikindi i Boru, u saradnji sa Odeljenjem tržišne inspekcije u Negotinu, u nastavku akcije suzbijanja sive ekonomije podneće krivične prijave protiv Č. D. (1987) iz Bašaida, kao i protiv M. D. (1990) i I.F. (1981) iz Negotina, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo nedozvoljena trgovina.

Kako se sumnja, oni su, nemajući ovlašćenje za trgovinu, u svrhu dalje prodaje, nabavili 56 komada proizvoda bele tehnike različitih robnih marki i 15 komada mobilnih telefona sa pratećom opremom, ukupne vrednosti oko 920.000 dinara.

Autor: Marija Radić