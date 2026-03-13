PINK.RS SAZNAJE! UHAPŠEN DUŠAN TRKULJA! Pao jedan od vodećih pripadnika VRAČARSKOG KLANA - Pronađen u Belgiji!

Jedan od vodećih pripadnika zloglasnog vračarskog kriminalnog klana, Dušan Trkulja (23), uhapšen je u Belgiji nakon intenzivnog operativnog rada, ciljane potrage i uspešne međunarodne saradnje belgijske policije, UKP MUP-a Srbije, Uprave za tehniku, SBPOK-a, UKP PU Beograd, Bezbednosno-informativne agencije i Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Za Trkuljom je bila raspisana međunarodna poternica Srbije zbog izvršenja više krivičnih dela. Prilikom pretresa vozila uhapšenog pronađena je replika pištolja.

Operativna saznanja bezbednosnih službi ukazuju na to da je Trkulja u Belgiji i zapadnoj Evropi planirao organizovanje i izvršenje više najtežih krivičnih dela.

Ovo hapšenje predstavlja nastavak akcije i rezultat međunarodne saradnje srpske policije i UKP-a, koja se kontinuirano nastavlja.

Podsećamo da je u Srbiji u poslednjih mesec dana uhapšeno više osoba, članova vračarskog kriminalnog klana, zbog teških krivičnih dela iz oblasti imovinskog kriminala.

Autor: D.Bošković