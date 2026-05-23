SPREČEN TERORISTIČKI NAPAD! Uhapšen Novosađanin: Planirao napad DRONOVIMA SA EKSPLOZIVOM usred protesta!

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za borbu protiv terorizma, po nalogu Posebnog odeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su M. K. (1985) iz Novog Sada zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja.

Hteo da napada vojne i policijske objekte

Kako se sumnja, on je 21. maja 2026. godsine, koristeći nalog na društvenoj mreži Fejsbuk pod nazivom „Slobodna Vojvodina”, javno podsticao i pozivao na upotrebu dronova sa eksplozivom radi napada na:

- Vojne i policijske objekte

- Vojni aerodrom u Batajnici

- Hram Svetog Save

- Zgradu SANU i druge objekte od značaja

Sve ovo je radio sa ciljem nasilne promene ustavnog uređenja Republike Srbije.

Pronađene i zastave u stanu

Postupajući po naredbi sudije za prethodni postupak Posebnog odeljenja za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu, izvršen je pretres stana osumnjičenog.

Tom prilikom su privremeno oduzeti:

- Elektronski uređaji

- Zastava sa natpisom „Vojvođanski otpor”

- Zastava sa natpisom „Šetnja za Vojvodinu”

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i, uz krivičnu prijavu, će biti priveden nadležnom tužilaštvu.

