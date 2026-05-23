SPREČEN TERORISTIČKI NAPAD! Uhapšen Novosađanin: Planirao napad DRONOVIMA SA EKSPLOZIVOM usred protesta!

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za borbu protiv terorizma, po nalogu Posebnog odeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su M. K. (1985) iz Novog Sada zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja.
Hteo da napada vojne i policijske objekte
Kako se sumnja, on je 21. maja 2026. godsine, koristeći nalog na društvenoj mreži Fejsbuk pod nazivom „Slobodna Vojvodina”, javno podsticao i pozivao na upotrebu dronova sa eksplozivom radi napada na:
- Vojne i policijske objekte
- Vojni aerodrom u Batajnici
- Hram Svetog Save
- Zgradu SANU i druge objekte od značaja
Sve ovo je radio sa ciljem nasilne promene ustavnog uređenja Republike Srbije.
Pronađene i zastave u stanu
Postupajući po naredbi sudije za prethodni postupak Posebnog odeljenja za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu, izvršen je pretres stana osumnjičenog.
Tom prilikom su privremeno oduzeti:
- Elektronski uređaji
- Zastava sa natpisom „Vojvođanski otpor”
- Zastava sa natpisom „Šetnja za Vojvodinu”
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i, uz krivičnu prijavu, će biti priveden nadležnom tužilaštvu.
Autor: D.S.