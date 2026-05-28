Prijatelji se čituljama opraštaju od Baje koji je likvidiran na Senjaku pa zakopan u buretu (FOTO)

Brojnim čituljama oproštaju se prijatelji od Aleksandra Nešovića Baje, čije je telo pronađeno u buretu kod Inđije. Samo dan uoči sahrane, zakazane za sutra, njegovi najbliži ostavili uputili su mu poslednje reči.
U štampanim novinama objavljene su dve čitulje za Aleksandra Nešovića.
Prva, naslovljena „tvoja braća“, potpisana je imenima: Toza, Žare, Perke, Peđa, Vuk, Surčinac, Ljubiša, Žapon, Ministar, Cicmil, Vranjanac, Endži, Marko, Cvele, Kovač.
Ispod slike Aleksandra Nešovića ostavili su poruku:
"Teško je prihvatiti da više nisi sa nama. Ostaće zauvek uspomena na tvoje prijateljstvo, osmeh i dane koje smo zajedno delili. Nedostajaćeš nam više nego što reči mogu opisati. Počivaj u miru."
"Počivaj u miru Baki."
Podsećamo, juče je potvrđeno da telo pronađeno u buretu nedaleko od Inđije pripada Aleksandru Nešoviću Baji, a istog dana objavljen je i datum njegove sahrane.
Sahrana će se održati na Bežanijskom groblju u petak, 29. maja, u 14:15 časova.
Aleksandar Nešović ubijen je 12. maja u kasnim večernjim satima, u restoranu „27“ na beogradskom Senjaku. Tokom istrage uhapšeno je 11 lica, dok Više javno tužilaštvo u Beogradu sprovodi opsežnu istragu.
U četvrtak, 21. maja, policija je u prisustvu tužilaca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i policije u Inđiji pronašla telo u buretu, za koje se sumnjalo da je Aleksandar Nešović. Jučerašnji DNK rezultati to su i potvrdili.
Telo je pronađeno sklupčano u buretu, sa tragovima paljevine.
