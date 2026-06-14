KOBNIH 45 MINUTA! Otkriveni poslednji trenuci života Aleksandra Nešovića: Poverovao Bosketovim suzama da hoće pomirenje, a onda je BRUTALNO ubijen i stavljen u bure (VIDEO+FOTO)

Samo ubistvo Aleksandra Nešovića u restoranu "27" odigralo se u nekoliko faza, a ključni trenutak zločina predstavljao je jedan telefonski poziv kojim je žrtva namerno dovedena u zabludu i uvučena u smrtonosnu zamku. U saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Beogradu otkriveno je kako je izgledalo poslednjih 45 minuta života ubijenog Aleksandra Nešovića Baje.

Kobne noći, 12. maja 2026. godine, Aleksandar Nešović je oko 22:45 časova došao svojim vozilom u restoran "27" na Senjaku. Po ulasku je ugledao osumnjičenog Sašu Vukovića (zvanog Boske), sa kojim je od ranije bio u sukobu. Saša Vuković Boske mu se provokativno obratio rečima: „Šta se mrštiš na mene?“. Nešović nije želeo da produbljuje sukob, već mu je kratko odgovorio „Vidimo se“, izašao iz restorana i vratio se kući, objašnjeno je detaljno u naredbi za sprovođenje istrage Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Detalji saopštenja tužilaštva otkrivaju kako se sve dalje odvijalo.

Iako je delovalo da je incident izbegnut, usledio je neočekivan obrt. U 23:02 časova, Vuković je telefonom pozvao Nešovića tražeći da se vrati u restoran pod izgovorom da želi da se pomire. Vuković je tada iskoristio tešku emotivnu manipulaciju – kroz poluplač mu je rekao: „Što se mrštiš na mene, što se mrštiš na svog brata“, kunući se u sopstvenu decu da mu ne misli ništa loše.

Poverovavši u njegove reči i ne sumnjajući da mu se sprema zaseda, Nešović se u 23:08 časova ponovo uputio ka restoranu.

Nešović je stigao nešto posle 23:14 časova i seo za sto sa Vukovićem. Ubrzo je, međutim, usledila nova kraća verbalna rasprava. Oko 23:30 časova, umesto mirenja, Saša Vuković je izvukao pištolj kalibra 9x19 mm i ispalio više hitaca u pravcu Nešovića.

Aleksandar Nešović zadobio je brojne ustrelne, prostrelne i zastrelne rane u predelu vrata, trupa i gornjih udova. Preminuo je usled masovnog gubitka krvi iz razorenih krvnih sudova i unutrašnjih organa.

Oružje kojim je ubistvo izvršeno Vukoviću je prethodno ispred restorana dostavljeno uz pomoć njegove supruge Danke V. i Marija S.

Odmah nakon ubistva u restoranu "27" na Senjaku, započela je organizovana i jeziva akcija uklanjanja tragova i skrivanja tela Aleksandra Nešovića.

Osumnjičeni Nenad L., Vuk Š. i Petar U. su osumnjičeni da su pomogli su ubicama, Saši V. i Mariju S., tako što su najpre zajedno čistili i brisali mesto zločina i sklanjali polomljeni inventar. Nakon što su uklonili neposredne tragove u samom restoranu, svi zajedno su izneli telo ubijenog.

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Za transport su bili zaduženi Dejan S., Mario S. i Saša V., koji su u neutvrđenom vozilu prevezli telo Nešovića do Jarkovačkog jezera. Na toj lokaciji su im se ponovo pridružili Petar U. i Vuk Š., gde su sproveli najjeziviji deo plana. Telo ubijenog su stavili u plavo bure, zatim ga zabetonirali i na kraju zakopali u zemlju u neposrednoj blizini samog jezera.

Zabetonirano telo bilo je skriveno više od nedelju dana, a pronašli su ga pripadnici Žandarmerije tek 21. maja 2026. godine.

Kako bi zločin ostao u potpunosti prikriven, saučesnici su se temeljno rešavali i svih materijalnih dokaza. Dejan S. je džakove sa materijalom korišćenim za čišćenje restorana predao osumnjičenoj Jasni Ž., koja ih je potom izbacila iz automobila na nepoznatoj lokaciji na Petlovom brdu.

Autor: D.Bošković