PINK.RS SAZNAJE! U Nišu zaplenjena velika količina oružja i eksplozivnih sredstava, bili smešteni u prtljažniku automobila (FOTO)

Pripadnici Uprave kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, Službe za kriminalističko-obaveštajni rad, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, Žandarmerije i Policijske uprave u Nišu, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Nišu, zahvaljujući intenzivnom operativnom radu, zaplenili su veliku količinu oružja i eksplozivnih sredstava.

U akciji je pronađeno 70 ručnih ofanzivnih i defanzivnih bombi, dva ručna raketna bacača takozvane „Zolje“ i dve automatske puške.

Arsenal je otkriven u neregistrovanom putničkom vozilu marke „Daevu, koje je bilo parkirano ispod jednog drveta pored slabo prometnog lokalnog puta između Aleksinca i Niša. Oružje i eksplozivna sredstva nalazili su se u tri torbe smeštene u prtljažniku automobila.

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Prema operativnim saznanjima, sumnja se da je zaplenjeno oružje bilo namenjeno za prodaju i distribuciju na crnom tržištu u zemlji i inostranstvu.

Nadležni organi nastavljaju intenzivnu istragu kako bi utvrdili poreklo oružja, način na koji je nabavljeno, kao i identitet i ulogu lica koja su učestvovala u njegovom skladištenju i nezakonitom prometu.

Zaplenjeno oružje i eksplozivna sredstva prebačeni su na bezbednu lokaciju, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu koje vodi istragu

Autor: Jovana Nerić