VELIKA POLICIJSKA AKCIJA KOD NIŠA: Zaplenjen ogroman arsenal oružja, uhapšen muškarac!

Pripadnici Uprave kriminalističke policije (UKP) MUP-a Srbije, u saradnji sa Službom za kriminalističko-obaveštajni rad, Službom za borbu protiv organizovanog kriminala, Odeljenjem za posebne akcije, Žandarmerijom i Policijskom upravom u Nišu, sproveli su intenzivnu akciju u kojoj je zaplenjena velika količina naoružanja.

Nakon intenzivnog operativnog rada i u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Nišu, policija je pronašla i zaplenila:

70 ručnih ofanzivnih i defanzivnih bombi

2 ručna raketna bacača (tzv. zolje)

2 automatske puške

Arsenal je otkriven u neregistrovanom putničkom vozilu marke "Daewoo", koje je bilo parkirano ispod drveta pored slaboprometnog lokalnog puta između Aleksinca i Niša. Prema operativnim saznanjima, zaplenjeno oružje bilo je namenjeno za prodaju i distribuciju na crnom tržištu u zemlji i inostranstvu.

Odmah nakon pronalaska arsenala, policija je uhapsila četrdesetjednogodišnjeg muškarca u kući u jednom od okolnih sela. Osumnjičeni se tereti za krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. U toku su neophodna veštačenja i DNK analize, a nadležni organi nastavljaju intenzivnu istragu kako bi se utvrdilo poreklo oružja i način na koji je nabavljeno.

Zaplenjeno oružje i eksplozivna sredstva bezbedno su prebačeni na sigurnu lokaciju po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, koje vodi istragu.

Autor: D.S.