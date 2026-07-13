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Pali posle filmske akcije! Kod Malog Zvornika uhapšena četvorica, pronađen pištolj, sumnja se da su ukrali više od 66.000 evra i pušku

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, Odeljenja za posebne akcije i Bezbednosno-informativne agencije, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su L. K. (2004), F. D. (2005), S. K. (2006) i L. K. (2003) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Policija je u okolini Graničnog prelaza Mali Zvornik, pregledom automobila u kojem su se nalazili osumnjičeni, pronašla pištolj sa pripadajućim okvirom i pet metaka. Takođe, kako se sumnja, oni su prethodno iz jedne porodične kuće u okolini Livna u Bosni i Hercegovini, ukrali novac u iznosu od 66.245 evra i pušku marke “Brovning” koja je, na osnovu informacija pripadnika Službe za borbu protiv organizovanog kriminala MUP-a Srbije, pronađena u jednom stanu u okolini Zvornika. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.

Video: Pink.rs

Foto: Pink.rs

Autor: D.B.

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