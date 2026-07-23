Nove vesti o dečaku povređenom u Crnoj Gori: Dr Golubović otkrio kako je prošla prva noć, oglasio se direktno iz operacione sale

Desetogodišnji dečak, koji je zadobio teške telesne povrede u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori, prebačen je u Niš avionom Vlade Srbije. Prema poslednjim informacijama, njegovo stanje se stabilizovalo i skinut je sa respiratora, čime su se stekli uslovi za bezbedan povratak u zemlju, što je i realizovano juče.

Pomoćnik direktora Univerzitetskog kliničkog centra Niš, doktor Mlađan Golubović, otkrio je za Blic kakvo je trenutno zdravstveno stanje dečaka povređenog u teškoj nesreći koja se dogodila u Crnoj Gori. U toj nesreći povređeno je 16 putnika iz minibusa, uglavnom Nišlija, dok je jedna devojka izgubila život.

Kako je naveo dr Golubović, stanje dečaka je dobro i on se oseća dobro.

"Ovo je prva noć kod nas u našem kliničkom centru, nakon transporta iz Podgorice. Smešten je u jedinici intenzivnog lečenja Dečije hirurške klinike i neke bliže informacije ćemo imati narednih dana o njegovom zdravstvenom stanju", rekao je dr Golubović.

Dodao je da će dečak do daljnjeg ostati u UKC Niš.

"Siguran sam da će i rezultat njegovog lečenja biti dobar, jer znam kakvi stručnjaci se o njemu brinu", zaključio je dr Golubović.

Dečak povređen u nesreći u Crnoj Gori avionom Vlade Srbije prebačen je u KC Niš.

Kakvo je stanje ostalih povređenih

Kada je reč o ostalim državljanima Srbije povređenim u ovoj saobraćajnoj nesreći, polovina njih je već otpuštena na kućno lečenje, dok su oni kojima je bilo potrebno dalje hirurško lečenje operisani.

"Do sada se dobro osećaju i nadam se da će do kraja nedelje i oni biti upućeni na kućno lečenje", istakao je dr Golubović.

Na pitanje koliko je transport ovih pacijenata bio rizičan, doktor je rekao da je sve proteklo u najboljem redu.

"Iako je to bila izuzetno zahtevna operacija koju su vodili Ministarstvo zdravlja, naše kolege iz Crne Gore i naš Klinički centar, svi su bili dobro usaglašeni i rezultat je bio dobar. Dečak je kod nas u Nišu, dobro se oseća i u dobrim je rukama naših dečijih anesteziologa. Nadam se da će i rezultat njegovog lečenja biti uspešan", rekao je Golubović.

On veruje da će svi odrasli sugrađani do kraja nedelje biti na kućnom lečenju i da neće biti problema.

Podsetimo, državljani Srbije koji su boravili u Boki u kolektivnom smeštaju vraćali su se sa pokloničkog putovanja u manastir Ostrog kada je došlo do nesreće.

Autor: S.M.