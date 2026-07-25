Filmska akcija kod Novog Pazara: U tajnom bunkeru kamiona pronađeno 400 kilograma rezanog duvana (FOTO)

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala i Policijske uprave u Novom Pazaru, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Novom Pazaru, uhapsili su R. B. (1960), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda.

Policijski službenici su, na magistralnom putu Raška - Novi Pazar, zaustavili teretno motorno vozilo „mercedes atego“, i u posebno izrađenom bunkeru vozila pronašli oko 400 kilograma rezanog duvana bez prateće dokumentacije.

Rezani duvan i vozilo su oduzeti, a procenjena šteta pričinjena budžetu Republike Srbije iznosi oko 4.400.000 dinara.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Autor: A.A.