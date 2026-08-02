NINIĆ IMAO UVID U SPISE PREDMETA KOJI SE TIČU OKOLNOSTI SMRTI VLADIMIRA CVIJANA: VJT odgovorilo na brutalnu manipulaciju činjenicama

Imajući u vidu kontinuiranu, proizvoljnu i neodgovornu manipulaciju činjenicama od strane pojedinaca u vezi sa smrću advokata Vladimira Cvijana, Više javno tužilaštvo u Beogradu podseća javnost da je 18. februara 2022. godine advokat Ivan Ninić izvršio uvid u spise predmeta koji se tiču okolnosti pod kojima je preminuo advokat Cvijan, koji je nađen utopljen u reci Dunav 5. januara 2018. godine.

Isticanje u javnosti da je reč o ubistvu je neodgovorno i zlonamerno, posebno uzimajući u obzir da se na taj način uznemiravaju članovi porodice preminulog.

Istovremeno se javnost dovodi u zabludu, što za posledicu ima veliki broj špekulacija i dezinformacija.

Podsetimo, VJT u Beogradu je istog dana nakon što je advokat Ninić izvršio uvid u spise predmeta o tome obavestilo javnost 18. februara 2022. godine, kao što je godinu dana ranije obelodanilo uzrok njegove smrti.

Takođe VJT u Beogradu podseća da je odukcijom i toksikološkom analizom utvrđeno da je smrt advokata Cvijana nastupila utapanjem, kao i da na telu pokojnog nisu pronađeni tragovi koji bi ukazivali na mehaničke povrede.

Kako nije postojala bilo kakva indicija koja bi ukazivala na izvršenje nekog krivičnog dela, predmet je arhiviran 2018. godine.

VJT u Beogradu ponovo ističe da je u ovom, kao i u drugim predmetima, u svemu postupalo u skladu sa zakonom i zakonskim ovlašćenjima i najoštrije osuđuje svaki pokušaj manipulacije činjenicama.

Autor: A.A.