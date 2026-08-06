Obrt u istrazi ubistva Ruskinje u Borči? Uhapšeni Turski državljanin tvrdi da nije kriv i otkriva nove detalje

Državljanin Turske K.E. koji je uhapšen zbog sumnje da je ubio rusku državljanku Ljudmilu Turkovu Konstantinovnu (27), a potom njeno telo spakovao u putni kofer i bacio u hladnu vodu kanala Vizelj, na saslušanju u tužilaštvu je izneo svoju odbranu u kojoj je negirao zločin, ali i izneo šokantne informacije - da je više osoba učestvovalo u ubistvu. Upravo ove tvrdnje, u narednom periodu biće predmet istrage kako bi se utvrdile sve okolnosti i ima li li ikakve istine u njegovoj odbrani.

Prema informacijama iz medija, K.E. neće biti izručen Turskoj. Postupak protiv njega će se voditi u Srbiji s obzirom na to da je krivično delo za koje se sumnjiči izvršio na teritoriji Srbije. Samim tim, ukoliko dođe i do suđenja, njemu će se suditi u Srbiji, ali će i eventualnu kaznu izdržavati ovde.

Ipak, da bi došlo do svega ovoga, Više javno tužilaštvo u Beogradu i policija imaće jako važan zadatak - da osnovanu sumnju, dokažu u opravdanu, te i da prikupe sve potrebne materijalne dokaze koji će ukazati na eventualnu krivicu osumnjičenog.

Detalji odbrane osumnjičenog Turčina

Paralelno sa tim, proveravaće i detalje odbrane osumnjičenog turskog državljanina. Prema pisanju medija, on je negirao ubistvo mlade Ruskinje, pri čemu je u odbrani ispričao svoju navodnu ulogu u zločinu. Kako saznajemo, on je ispričao da se on i Ljudmila nisu poznavali odranije, a da su kobne noći bili u bliskom fizičkom kontaktu.

- On je naveo i neke druge ljude, predmete, te se ispituje njihova uloga u ubistvu Ljudmile i da li su tvrdnje osumnjičenog istinite - kaže izvor.

Inače, turskom državljaninu je određen naredbom Višeg suda u Beogradu po sve 4 tačke:

Podsetimo, Ljudmilina prijateljica, sa kojom je delila najlepše godine odrastanja, odlučila je da otvori dušu i ispriča ko je zapravo bila devojka čiji je život surovo ugašen.

Ljudmila Konstantinovna rođena je 29. septembra 1998. godine, a u Beograd je doputovala 23. jula 2026. godine letom iz Istanbula. U srpskoj prestonici iznajmila je luksuzni apartman na Savskom vencu, planirajući da provede vreme sa prijateljicama koje su već živele ovde.

U subotu uveče, 25. jula, Ljudmila se spremala za izlazak u beogradske barove. Ništa nije slutilo na tragediju. Svojoj majci Juliji poslala je poslednju poruku u 23.20 časova: "Izašla sam sa devojkama, sve je u redu i pozvaću te sutra". Nakon toga, njen telefon je isključen, a devojka je nestala bez traga sa svih društvenih mreža.

Šest dana kasnije, pronađeno je njeno telo.

Za ubistvo Ruskinje uhapšen je turski državljanin.

Naredbom o sprovođenju istrage na teret stavlja krivično delo teško ubistvo.

Postoje osnovi sumnje da je K.E. namamio u svoj stan mladu Ruskinju u koji su zajedno ušli oko 05.30 časova, a devojka se nije nadala da će joj osumnjičeni nauditi. U narednih sat vremena po dolasku preminule u njegov stan, osumnjičeni ju je, kako se sumnja, ugušio komadom odeće koju je prethodno obmotao oko njenog vrata, usled čega je preminula na mestu. Nakon toga osumnjičeni je, kako se sumnja, telo stavio u putnički kofer koji je izneo iz stana oko 6.55 časova i kofer kojem se nalazilo telo bacio u vodeni kanal Vizelj.

Autor: S.M.