Dragan J. Vučićević, glavni urednik Informera, izjavio je da ni sam predsednik SNS Aleksandar Vučić nije verovao da će njegova stranka ostvariti tako veliki uspeh na izborima.

- Predsednik Vučić je juče u svom prvom govoru posle objavljivanja rezultata rekao da ni sam nije verovao da je ovako nešto moguće, to i ja znam iz prve ruke... Istraživači javnog mnjenja su nekoliko nedelja pre izbora dobijali taj rezultat, prosto to je bilo neverovatno i niko u to nije verovao – kazao je Vučićević za Novo jutro TV Pink.

Kako kaže, bilo je nemoguće poverovati da neko može da dobije skoro dvotrećinsku većinu.

- Međutim, to se juče desilo. Imali smo izbore na koje je izašlo malo više od 3,3 miliona ljudi, što je odlična izlaznost. Od toga je lista „Aleksandar Vučić – Za našu decu“ dobila više od 2 miliona glasova. To je veliki istorijski, važan i značajan rezultat – rekao je Vučićević.

On je podsetio da je 2008. godine pobeda liste Borisa Tadića proglašena kao istorijska, sa osvojenih 918.000 glasova.

- Aleksandar Vučić, odnosno lista „Za našu decu“, su juče prebrojali više od 2 miliona glasova. Više od 2 miliona glasova, i neko sad hoće to, pokušava, da ospori – naveo je Vučićević.

Povodom nekih komentara da je bojkot uspeo Vučićević je upitao kako, kada je više od 50 odsto izašlo da glasa.

- Kako uspeo bojkot? Imate izlaznost 50,2 odsto. Mislim da je RIK dao i malo veću izlaznost... Dakle, neko kaže to je jedva... Ljudi, kako jedva? Na izborima 2014. godine koje niko nikada nije osporavao, gde su učestvovali svi, je izlaznost bila 53 odsto – izjavio je Vučićević.

Kako dodaje, u apsolutnim brojkama lista „Aleksandar Vučić – Za našu decu“ dobila je 200.000 glasova više nego na prošlim izborima.

- Prvi put se desilo da naprednjačka lista pobedi u svim mestima u inostranstvu – istakao je Vučićević.

Od onolike i onakve Demokratske stranke na kraju se napravilo jedno veliko ništa

Vučićević se osvrnuo i na jučerašnja dešavanja uoči i na sednici GO Demokratske stranke rekavši da su jedino tu juče bili incidenti, a da su izbori prošli u najboljem redu.

- Mi smo tamo videli šta se dešava u opoziciji. Oni su toliko podeljeni, neorganizovani, toliko zavađeni međusobno da je to već na ivici nekakve komedije. Juče smo imali Glavni odbor DS-a gde jedni drugima zabranjuju da uđu unutra – ocenio je Vučićević.

Kako kaže, kad su ušli unutra svađali su se, skakali na binu, skandirali jedni drugima.

- Od onolike i onakve Demokratske stranke na kraju se napravilo jedno veliko ništa. Nije za to kriv Vučić, za to su krivi oni, a ono što oni ne mogu da pobede je rad – zaključio je Vučićević.