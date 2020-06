Politički analitičar Dejan Vuk Stanković govoreći o pitanju legitimiteta izbora objasnio je da on može da se posmatra na dva nivoa, a da je jedan od njih - racionalna osnova političkog sistema koja se vezuje za demokratski poredak.

-Tu se pitanje legitimiteta svodi na procedure i pitanje saglasnosti na tu proceduru. Saglasnost na ovu proceduru je dalo više od 50 odsto birača i prihvatili su proceduru glasanja, a samim tim i rezultat - objasnio je Stanković.

Kako kaže, ovo što je nastalo kao posledica ovih izbora je nešto što ima demokratski legitimitet, dodajući da ono što se videlo na glasačkom listiću je vid političkog pluralizma.

Takođe, podseća da su stranke na glasačkom listiću bile raznih orjentacija od levih do ekstremno desnih, kao i proruskih i prozapadnih.

-Imali ste jednu vodeću i jedinu pravu stranku u ovom trenutku u Srbiji - Srpsku naprednu stranku, koja ima taj pristup 'catch all' on obuhvata čitavu lepezu političkog spektra u ideološkom smislu - objasnio je on.

-S tog stanovišta, teorijski gledano imate 50+1, različite političke stranke, proceduru koja je gotovo savršeno ispoštovana na 8.385 biračkih mesta - sumirao je Stanković.

Sledeća stvar, koja je važna, kako ocenjuje, jeste da kod ne postoji u sadašnjem izbornom zakonu da mora da izađe određen broj birači da bi izbori bili punovažni.

-Ako upoređujete ove izbore sa nekim važnim izborima u prethodnih 10 ili 15 godina, čak i ova izlaznost koja je manja u odnosu na izlaznost na prethodnim izborima 2014. ili 2016. godine, ova izlaznost je veća, nego 2012. godine kada je došlo do istorijskog preokreta, odnosno pobede Tomislava Nikolića nad Borisom Tadićem, naglasio je Dejan Vuk Stanković.

Naglašava da su se građani masovno saglasili da dosadašnja vlast treba da ostane na čelu, bez obzira, kako dodaje, šta neko o tome mislio, da je to činjenica koja daje političku vrednost onome ko je dobio odgovornost da upravlja državom.

Što se bojkota tiče, Stanković kaže da je to neuspešan politički projekat.

-Oni nisu uspeli u osnovnoj nameri, a to je da prikažu da je procedura, odnosno okolnosti pod kojima se odvijaju izbori sporna, jer ako je više od 50 odsto ljudi izašlo da glasa, ako je 21 lista pristala na to, onda su oni koji tvrde da je sve sporno su u problemu - ocenio je on, dodajući da oni ne mogu da objasne svoju odluku.

Kako podseća, oni su izgubili i svoje pozicije koje su imale do sada.

-Neke od tih strana su učestvovale u parlamentarnom životu, što znači da su imale mesto u skupštini, mogućnost da budu vidljive, finansirane iz budžeta - rekao je Dejan Vuk Stanković, dodajući da kada se gleda "eho bojkota" niko nije video građane na ulici posle objavljivanja tih rezultata koji su protiv toga.