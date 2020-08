KO NE BI TREBALO DA SE VAKCINIŠE? Dr Kon otkrio detalje o KRAJU EPIDEMIJE i potencijalnim ŽARIŠTIMA U SRBIJI

Nekoliko godina će ovo trajati, bez vakcine. Sve je manja mogućnost da će virus nestati, on će ostati, a kako će se dalje sve odvijati, nepoznanica je koja nas sve najviše nervira, rekao je epidemiolog Predrag Kon.

Kon je komentarišući nova žarišta rekao da Beograd nije žarište, ali da jeste potencijalno žarište zbog velikog broja mogućih kontakata i brzog širenja zaraze.

- I pitanje drugog talasa je pitanje za svaku zemlju pojedinačno. Sve je to, u suštini, jedan talas, koji ima pikove, udare i pogoršanja. Nijednom se nije desilo da se to potpuno zaustavi, da imamo 28 dana na nuli. To se desilo samo u nekim zemljama. Većina, pa i mi, ulazimo u određene rizike kao što su povratak studenata i dece u škole. Može se očekivati prenos virusa, ali moramo da smanjimo taj prenos što je moguće više. Da ne dozvolimo da to ide nekom progresijom - rekao je on.

- Na vreme smo započeli sve, opet biće tesna saradnja sa epidemiološkim službama i školama. Svaki slučaj pozitivnosti će odmah biti izdvojen, čak nije ni zamišljeno da se pojavi. Pratićemo celo odeljenje ako neko dete bude pozitivno, i celo će biti zadržano kod kuće. Roditelji moraju da znaju da u tom uzrastu, do 11-12 godina, ekstremno su retki teški slučajevi - rekao je on.

- Pod ovakvom kontrolom, kakvu planiramo, mislim da će deca biti bezbednija nego do sada. Kontrola će odmah otkrivati na samom početku rizik, nema mogućnosti da se nešto iskomplikuje. Nećemo izgubiti tu ništa što se dece tiče, pitanje je da li će preneti na starije, taj rizik definitivno postoji. I to odmah sada moramo saopštiti, da ta deca predstavljaju pojačan rizik za bake i deke, o tome pričamo od prvog dana pandemije. Moći će da se vide, ali sa maskama. Nema dodirivanja, ljubljenja i grljenja, ali uz maske, možemo da se vidimo - rekao je on.

Kada je u pitanju vakcina, naglašava da će sve ovo trajati nekoliko godina bez vakcine.

- Deca će biti zaštićena odlaskom u školu, više nego da su sedela kod kuće. Ako ona ne budu u društvu, na kraju ćemo morati da ih vakcinišemo, a ja nisam za to - rekao je Kon i ponovio da bi vakcinu trebalo da prime najrizičniji.