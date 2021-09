PRETI NAM SUDAR KORONE I GRIPA: Prof. Stevanović o opasnosti od ukrštanja dva virusa

Poslednja tri dana broj zaraženih u našoj zemlji drži se tik ispod maksimalnih 7.999, dostignutih 1. decembra prošle godine, ali i ne pada, pa su juče zabeležene nove 7.602 osobe pozitivne na virus korona, od ukupno 26.183 testirane.

Bitku sa kovidom izgubio je 31 pacijent. Četvrti talas je na vrhuncu, a stručnjaci se pribojavaju da će s dolaskom sezonskih respiratornih infekcija opterećenje zdravstvenog sistema biti još veće. Očekuju da će se pritisak na zdravstvo umnogostručiti kad počne sezona gripa.

Prema mišljenju prof. dr Gorana Stevanovića, direktora Klinike za infektivne i tropske bolesti i člana Kriznog štaba, na jesen nas čeka mnogo epidemioloških izazova.

- Mi ne možemo sa sigurnošću da predvidimo kakva će biti ovogodišnja situacija sa virusom gripa, ali očekujemo, jer se to pokazalo kao pravilo, da kada prethodi blaga sezona, kao što je bila prošle godine, za njom ide jači udar influence - rekao je za "Novosti" prof. dr Goran Stevanović, direktor Infektivne klinike u Beogradu i član Kriznog štaba. - Ono čega se mi infektolozi najviše pribojavamo, a to se pokazalo na početku pandemije, u Italiji na primer, najgora moguća varijanta je istovremena infekcija kod jednog bolesnika i kovidom i gripom, a da nije vakcinisan ni protiv jedne bolesti. Ipak, nadamo se da to toga neće doći jer imamo efikasna cepiva i mere prevencije.

Nadležni apeluju na što masovniju vakcinaciju protiv kovida, a cepiva protiv virusa influence biće dostupna od polovine oktobra. Prijave za vakcinu protiv gripa su već počele. U cilju što efikasnije imunizacije pred sezonu gripa ima nagoveštaja da bi vakcine mogle da se primaju i po apotekama. To je rekla Tatjana Šipetić iz Farmaceutske komore Srbije na jučerašnjoj konferenciji o najnovnijim naučnim stavovima, preporukama i projekcijama o predstojećoj sezoni gripa.

Trenutno najmasovniji, indijski soj korone, ne zaobilazi ni najmlađe, pa broj pregleda u dečjim kovid-ambulantama raste iz dana u dan. Predviđa se da će se broj poseta pedijatrima intenzivirati kada uz pandemiju kovida počne i sezona gripa.

- Grip je u dečjoj populaciji potencijalno veća opasnost od kovida - rekao je "Novostima" dr Goran Vukomanović, pedijatar Dečje klinike u Tiršovoj. - Prošle godine nismo imali pravu epidemiju gripa iz nekoliko razloga, ali jedan od njih je što se veliki broj ljudi i kod nas i u svetu vakcinisao. Vakcinacija protiv gripa je najbolji način prevencije za mališane sa narušenim imunitetom, a uz to važna je i vakcinacija protiv kovida dece starije od 12 godina. Vakcine su sasvim bezbedne, a onu protiv gripa mogle bi da prime i bebe od šestog meseca, samo što to nije praksa, jer obično nema toliko cepiva za influencu. Do komplikacije gripa može da dođe i kod potpuno zdrave dece.

Osim imunizacije, stručnjaci su saglasni da je najefikasniji način da se prebrodi sezona respiratornih infekcija i pandemija kovida nošenje maske, redovno pranje ruku i izbegavanje masovnih okupljanja.

ČETVRTINA SVIH POZITIVNIH U BEOGRADU

U Beogradu je otkriveno novih 1.885 zaraženih koronom, što je četvrtina svih slučajeva kovida otkrivenih za 24 sata. Deset gradova beleži trocifren broj zaraženih - Novi Sad 386, Niš 371, Kragujevac 336, Kraljevo 168, Užice 135, Čačak 131, Novi Pazar 128, Valjevo 126, Leskovac 116 i Lozica 107 novoobolelih. U Jagodini je registrovano 99 novozaraženih, Šapcu 98, Sremskoj Mitrovici i Vranju po 97, Prokuplju 92, a Smederevo 91 novi slučaj virusa korona. Ostali imaju manje od 90 pozitivnih slučajeva za dan.

OBA CEPIVA I ZA TRUDNICE

Cepivo protiv kovida i gripa savetuje se i trudnicama. Prof. dr Miloš Marković rekao je da vakcine protiv kovida i influence mogu da se prime i istovremeno, a moguće je i napraviti razmak od 14 dana. Ovo važi i za trudnice.

