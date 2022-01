NOVA KOVID PROGNOZA PROFESORA KOČOVIĆA: Broj zaraženih će rasti do OVOG DATUMA, a onda nas čeka PREOKRET

"Još par dana ćemo da rastemo, pa ćemo da padamo, bar tako pokazuju trenutni proračuni, ali odmah da kažem vrlo je neprecizan", rekao je profesor dr Petar Kočović, koji pomoću svog matematičkog modela prognozira situaciju sa korona virusom.

Epidemijska situacija zbog korona virusa je iz dana u dan sve gora, ne samo u Evropi, nego u celom svetu, ali Evropa je pratktično na udaru zaraze. Što se konkretno Srbije tiče, iako smo juče imali više od 13.000 pozitivnih za dan, čini se da intenzitet zaraze jenjava, što ne znači da nećemo imati još skokova i padova, ali po onome što mogu na osnovu proračuna da vidim jeste da će ovo trajati, ali da će za par dana početi da pada, te da ćemo oko 25. februara doći na nivo iz 25. decembra, a to je oko 1.000 dnevno .- kaže profesor dr Petar Kočović.

On unapred kaže da su proračuni još neprecizni, zbog nedovoljnog broja dana, i napominje da se će se "koplja lomiti" u narednih 7 do 10.

- Situacija je iz dana u dan sve gora i u Evropi, i svuda u svetu. Prekjučerašnji podaci govore da smo tada imali gotovo rekordan broj zaraženih, a to je više od dva i po miliona dnevno u svetu, i praktično je tako i u prethodnih 7 dana. Evropa je između 45 i 55 odsto zaraženih, ima samo 10 odsto stanovnika od ukupnog broja na svetu, a ima 45 odsto zaraženih u odnosu na svetsku populaciju, tako da je praktično Evropa na udaru zaraze - kaže.

Što se tiče Srbije, bez obzira na to što smo juče imali veliki broj zaraženih, na osnovu prethodna 4 dana, kao da jenjava intenzitet zaraze. Jeste da smo imali 13.000, a da li treba očekivati 20.000, 30.000 zaraženih dnevno, to zaista ne znam, matematika koju ja koristim je vrlo neprecizna, ali otprilike ćemo se krajem februara vratiti na nivo od 25. decembra, a to je nekih 1.000 dnevno zaraženih. Znači trajaće

Dobra priča je, slaže se sa lekarima, što je ovo blaži virus, pa nije napad na kovid bolnice toliko veliki.

- Spadaćemo, ali iako sam rekao da jenjava, to ne znači da nećemo jedan dan da porastemo, a jedan dan da padnemo, pa da dođemo do broja od 25. decembra oko 25. februara. Još par dana ćemo da rastemo, pa ćemo da padamo, bar tako pokazuju trenutni proračuni, ali odmah da kažem vrlo je neprecizan. To što kažem nema veliku težinu, jer nemam dovoljan broj podataka, dovoljan broj dana, to će za neki dan da bude preciznije - objašnjava Kočović.

Kaže da sve države u Evropi beleže rekorde.

- Pad je samo u Rusiji, Belorusiji, Ukrajini, Češkoj, Poljskoj i Slovačkoj. Sve ostale države rastu. Trenutno je u našoj blizini dobra samo Rumunija, i kod njih raste, ali ima mesta još za zarazu. Inače, cela Evropa se crni. Više od 25 država je prešlo taj indeks 1.000 na 100.000 stanovnika. Tako da, nije dobra situacija. Koplja će se lomiti u narednih nekliko dana, 7 do 10 dana. Treba da sačekamo i to treba da krene nizbrdo - navodi prof. Kočović.

Kaže da između četvrtog i ovog petog talasa ima sličnosti.

Šta sam još primetio. I kod početka četvrtog talasa, a to je bilo 3. jula 2021. isto je raslo, samo malo blaže, pa je padalo krajem jula i onda smo u avgustu zabeležili još snažniji rast. I tada su bili odmori. Rast, pa pad, pa opet porast i to snažniji. To je situacija koja je dovela do toga da u septembru i oktobru imamo veliki broj zaraženih. Samo da ne bude da posle ovog što sam rekao da očekujem taj pad oko 25. februara, da se posle toga ili u međuvremenu ne pojača zaraženost u Srbiji zbog škole koja treba da počne, a znamo da hvata mlađu populaciju. Sve su to znaci pitanja šta će se dešavati u narednom periodu i koji su pokretači praktično zaraze. Isto je u celoj Evropi. Svi su na raspustu i svuda su bile proslave, negde su počele ranije negde kasnije

Australija, koju je počeo da prati zbog dešavanja sa Novakom Đokovićem je, kako napominje u mnogo goroj situaciji od nas.

- Australija od Nove godine dramatično raste kada je u pitanju broj zaraženih. Oni su duplo gori od nas, zbog Novaka sam počeo da je pratim. Vakcinisani su isto manje od 90 odsto, a u prethodnih mesec dana im je skočio dramatično broj zaraženih.

- Inače, u evropskim zemljama opada imunizacija - sa dve doze primljene u prethodnih 6 meseci i oni koji su preboleli koronu u prethodnih 9. U Austriji su, video sam, doneli odluku da za neki dan 900.000 Austrijanaca koji su vakcinisani s dve doze skinu sa liste onih koji su primili vakcinu. Znači i to se dešava. Mnoge zemlje u zapadnoj Evropi su bile naglo vakcinisane kao Španija, Portugalija, Britanija tokom leta i sada im to u narednih mesec i po dana ističe, opada im imunizacija, jer se ne vakcinišu buster dozom. Kad smo kod vakcinacije, Izrael beleži rekordan broj zaraženih, a počeli su da se vakcinišu četvrtom dozom - primećuje prof. dr Kočović.