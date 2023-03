Šok u NBA ligi: Nikola Jokić izgubio prvo mesto u trci za MVP-ja i to 3 nedelje pre kraja

Jokić ima jednu od najboljih sezona u karijeri, u proseku je veoma blizu tripl-dabla, za šta mu fali 0,1 asistencija po meču, a koju će sigurno dostići do kraja regularnog dela lige, dok se njegov Denver nalazi na prvom mestu na Zapadu, sa pet pobeda više od Sakramenta i Memfisa.

Deluje kao da je sve iz snova, ali, on je posustao u trci za MVP titulu. NBA liga je objavila na zvaničnoj stranici da je prema statistici u čuvenom "MVP Ladderu", došlo do pomeranja, te da se Jokić sada nalazi na drugoj poziciji sa svojim brojkama - 24,8 poena po meču, 11,9 skokova i 9,9 asistencija.

