Reč stručnjaka – Da li je dovoljan samo antibiotik?

Ovo niste znali!

Već smo upoznati sa činjenicom da je zdravlje naših creva izuzetno važno i nešto što ne smemozanemarivati, ali i da je za njihovo pravilno funkcionisanje, između ostalog, ključan i dobar izborprobiotskog preparata. Znamo i da će nam svaki lekar uz antibiotike neizostavno prepisati iadekvatan probiotski preparat. Da bismo saznali zašto je to tako, odlučili smo se da porazgovaramosa doc. dr sc. Nevenom Ivanović, docentom na Katedri za bromatologiju Farmaceutskog fakulteta uBeogradu.

U kakvoj su vezi antibiotici i zdravlje naših creva?

Dijareja (proliv) izazvana primenom antibiotika je često kliničko stanje i može se javiti kod čak 50%pacijenata koji su na antibiotskoj terapiji. Uzrokovana je narušavanjem balansa u crevnoj mikroflori iposledica je gubitka korisnih bakterija koje su, pored onih „loših“, koje želimo da eliminišemo,takođe osetljive na delovanje antibiotika. Ovako izazvana dijareja se može javiti odmah nakonprimene antibiotika ili čak 4-8 nedelja nakon završetka antibiotske terapije. Smatra se da jebakterija klostridija uzročnik trećine ovakvih poremećaja. Takođe, ova bakterija je i glavni uzročnikupale debelog creva izazvane korišćenjem antibiotika.

Kakve tegobe mogu da se jave kod dijareje izazvane primenom antibiotika i koliko je toopasno po naše zdravlje?

Karakteriše se simptomima koje se kreću od blagog do krvavog proliva, uz prisustvo bola u stomaku,često praćeno povišenom temperaturom. Stanje može biti vrlo ozbiljno i može zahtevati ihospitalizaciju. Procenjuje se da je u Sjedinjenim Američkim Državama dijareja uzrokovanaantibiotikom odgovorna za čak 14 000 smrtnih slučajeva godišnje. Međutim, čak i dijareja koja niježivotno ugrožavajuća može uticati na smanjenje efikasnosti izlečenja primarne infekcije.

Šta možemo da uradimo da bismo pomogli organizmu da se izbori sa antibiotskom dijarejom?

Kao i kod dijareja uzrokovanih bakterijskim i virusnim infekcijama, prva i najvažnija mera jenadoknada izgubljene tečnosti, pa se preporučuje da se voda, blagi čajevi i pirinčana voda unosečesto i u manjim količinama. Takođe, mogu se koristiti i rastvori za rehidrataciju koji se primenjujuprema savetima farmaceuta. Što se tiče ishrane, nisu potrebne restriktivne dijete, ali se trebauzdržavati od konzumiranja namirnica koje mogu dodatno iritirati sluznicu želuca ili pojačatistomačne tegobe, kao što su pržena i masna hrana, mesne prerađevine, mahunarke, mleko isladoled.

Da li i kako možemo da sprečimo nastanak ovakvih vrsta dijareja?

Na sreću, postoje načini da se spreči nastanak antibiotikom uzrokovane dijareje, a jedan od njih je iprimena odgovarajućih probiotskih preparata. Postoje brojne studije, kao i preporuke, koje ukazujuna to da je primena određenih probiotskih sojeva efikasna. Prema smernicama Svetskegastroenterološke organizacije preporučuje se primena kvasnice Saccharomyces boulardii, ali iodređenih probiotskih bakterija laktobacila, kao što je Lactobacillus rhamnosus GG. Kombinacija ovihmikroorganizama može doprineti održavanju balansa u našoj crevnoj mikroflori i učiniti je manjepodložnom za naseljavanje loših bakterija, a samim tim i nastanak infekcije.

Kako da izaberemo pravi probiotski preparat?

Preporučujem proizvode koji upravo sadrže navedenu kombinaciju S.boulardii i Lactobacillusrhamnosus GG, jer su dobar izbor za prevenciju antibiotikom izazvane dijareje. Kako bi se osiguraoočekivani efekat, preporuka je da se sa primenom probiotika počne uporedo sa primenomantibiotika, od prvog dana propisane terapije. Važno je naglasiti da je prilikom uporedne primeneantibiotika i probiotika potrebno voditi računa da vremenski razmak između njihovog uzimanja budenajmanje 2 sata.

Takođe, pošto su probiotici živi mikroorganizmi, tek kada se primene u optimalnoj količini ispoljavajupovoljan efekat na zdravlje. To praktično znači sledeće: da bi probiotici bili efikasni, moraju stići, nesamo živi na mesto delovanja – u creva, već i u dovoljnom broju. Na stabilnost probiotskogpreparata, a samim tim i njegovu efikasnost, utiče dosta faktora, a pakovanje probiotskog preparataje jedna od najbitnijih stavki. Najbolji način da se očuva broj probiotskih kultura do isteka rokatrajanja, a samim tim i efikasnost proizvoda, jeste korišćenje ambalaže koja je apsolutna barijera zakiseonik. Ovo se postiže primenom posebnog a-TECH pakovanja – kesice punjene inertnim gasom ukoju je smešten blister sa kapsulama. Upravo ovako specijalno pakovanje štiti probiotski preparat odnepovoljnih uticaja i garantuje da će imati željeni efekat do kraja isteka roka upotrebe.

Dakle, kada budete birali, izaberite dobar probiotik, tako što ćete obratiti pažnju na kombinacijuprobiotskih kultura u preparatu, ali i na pakovanje koje će garantovati njihovu brojnost, stabilnost iefikasnost. Moja preporuka bi bila probiotik EnteroBiotik® FORTE, jer sadržikombinaciju S.boulardii i LGG uz garantovanu stabilnost preparata do kraja roka upotrebe, zahvaljujući inovativnom a-TECH pakovanju.

Autor: M.M.