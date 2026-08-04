Kineski horoskop 3. avgusta donosi olakšanje za ova tri znaka, ali samo ako ne napravite ovu jednu grešku

Ponedeljak, 3. avgust 2026, u kineskom kalendaru nosi oznaku punog dana Zemljanog petla, i to je jedan od retkih dana kada se sitnice konačno sklanjaju s puta. Kineski horoskop 3. avgusta ne obećava dobitak na lotou, već nešto dosadnije i korisnije: zatvaranje onih pet nedovršenih stvari koje vam mesecima vise nad glavom.

Pun dan tradicionalno vole zbog toga što je izdašan. Ali izdašan ne znači velik. Mesec Drvene ovce u godini Vatrenog konja daje energiju koja se troši na iscrpljivanje spiska obaveza, ne na osvajanje sveta. Ko to pogrešno pročita, protraćiće dan čekajući čudo koje neće doći.

Pun dan (man) u kineskom almanahu smatra se povoljnim za završavanje, popunjavanje i zaokruživanje započetog. Nije dan za potpisivanje ugovora života, već za brisanje stavki sa liste. Ko isplanira redom, završi sve.

Greška broj jedan. Ljudi na ovakav dan ubace tri nova projekta i onda se uveče čude što ništa nije gotovo. Puni dan nagrađuje zatvaranje, ne otvaranje. Zato Koza, Konj, Tigar i Petao 3. avgusta prolaze najlakše, svako iz svog razloga.

Koza: jedna poruka koju odlažete nedeljama konačno odlazi

Finansije su Kozi poslednjih meseci bile tesne, i baš zato je ona pozajmljena stvar kod prijatelja postala veća nego što jeste. Nije reč o novcu, reč je o nesanici. Vrtelo vam se po glavi da su je izgubili, pa ćutite da ne ispadnete sitničavi.

U ponedeljak telefon deluje teže nego inače dok kucate tu poruku. Odgovor stiže brzo i glasi otprilike: potpuno sam zaboravio, donosim ti sutra. Cela mentalna drama se raspline za dva minuta. Kozo, do kraja nedelje ne pozajmljujte ništa novo dok ovu stvar ne vratite na policu.

Konj: prestanite da radite ono što možete da platite

Konju je raspored u ponedeljak zgusnut do granice, i tu se rađa najbolja odluka dana. Umesto da sve gura sam, Konj deluje suprotno svojoj prirodi i predaje deo posla drugome. Neko drugi vozi, neko drugi kupuje, ručak stiže spolja.

Što se popodne više bliži, to više stvari prebacujete na tuđa leđa, i to je danas mudrost, a ne lenjost. Uveče je posao gotov, a vi niste prazni. Konju, ne pravdajte se nikome zbog toga.

Tigar: pauza koju sami sebi ne dozvoljavate

Tigar mesecima čuva koncentraciju kao zenicu oka i zato izbegava izlaske. Trećeg avgusta se predomišlja i zove prijatelja na večeru negde u toku nedelje. Ni sam datum ni mesto nisu bitni, bitno je da postoji nešto čemu se raduje.

Sve ostalo tog dana ide lakše samo zbog te jedne poruke u telefonu. Radni sati prolaze brže kad znate da vas čeka smeh za stolom. Tigre, nemojte to odložiti za septembar.

Petao: sto koji vam krade energiju

Petao je gospodar ovog dana i njegov zadatak je najkonkretniji od sva četiri znaka. Nered na radnom stolu, papiri od prošlog meseca, tri šolje, kabl koji nikome ne treba. U ponedeljak Petao to sklanja i briše i vrata i policu.

Najveći dobitak nije čist sto, već bistrija glava petnaest minuta kasnije. Okruženje ili gura vaš rad napred ili ga tiho sabotira, a Petao to prvi put jasno vidi. Petle, ne odbacujte više taj osećaj kad vam se javi.

Kako da ne protraćite pun dan

Napišite uveče pre spavanja spisak od najviše pet stavki i ne dodajte šestu. Sve što je na spisku 3. avgusta treba da bude nešto započeto, a ne novo. Kineski horoskop 3. avgusta najviše vredi onima koji dan tretiraju kao veliko spremanje, a ne kao startnu liniju.

Koju ste stvar odlagali toliko dugo da vam je već postala smešna, a i dalje je niste završili?

Autor: D.B.