Alkaraz maestralnom igrom osvojio Vimbldon! Đoković nije mogao protiv nestvarno borbenog Španca! (VIDEO)

Novak Đoković i Karlos Alkaraz igrali su finale Vimbldon, a mladi teniser iz Španije pokazao je zašto ima pravo da se nade da će jednog dana dostići Noivakove visine.

TREĆI SET:

6:7 - Novak se kasno probudio i nije uspeo da se vrati u meč. Alkaraz je odigrao maestralan taj-brejk, dobio ga je sa 7:4 i stigao do novog trofeja na Vimbldonu.

6:6 - Osvojio je gem na svoj servis Karlos Alkaraz i gledaćemo taj-brejk.

6:5 - Novače, bravo! Bio je na kolenima, a sada je na gem od osvajanja trećeg seta!

5:5 - Novakovo čudo na Vimbldonu! Izvukao je tri meč lopte koje je imao Alkaraz i ostao u životu! Nestvarno!

4:5 - Brejk u najgorem trenutku! Karlos Alkaraz u narednom gemu servira za osvajanje trofeja na Vimbldonu!

4:4 - Nastavlja se rezultatska klackalica. Oba tenisera čuvaju svoj servis.

4:3 - Novi savršen servis gem za Novaka. Gledaćemo pravu dramu u trećem setu.

3:3 - Nastavlja Novak da pritiska, ali nastavlja i Alkaraz da se brani. Đoković konačno liči na sebe, sada je potrebno da nastavi sa sjajnom igrom u ovom setu.

3:2 - Sada smo videli i jedan savršen servis gem Novaka Đokovića. Konačno, srpski as se vratio u meč. Gledaćemo spektakl u trećem setu!

2:2 - Nestvarni Karlos Alkaraz! Kako se suprotstaviti ovom momku kada igra ovako.

A pivotal hold for Novak Djokovic, and look at what it means 💪 #Wimbledon pic.twitter.com/i5dpJADxHP

2:1 - Pakleno težak gem za Novaka Đokovića, bio je na kolenima, ali se izvukao! Da li je ovo nagoveštaj buđenja?

1:1 - Pripretio je Novak, ali je ostao na pretnji. Alkaraz se izvukao i zadržao svoj servis, te nastavio da ide ka trofeju.

1:0 - Konačno, Đoković uzima gem na startu jednog seta! Da li je ovo nagoveštaj buđenja?

DRUGI SET:

2:6 - Karlos Alkaraz stiže do drugog seta. Apsolutna dominacija Španca koji vodi sa 2:0. Novaku je potrebno čudo.

2:5 - Novi brejk za Alkaraza! Gore od ovoga stvarno teško da može! Raspad sistema Novaka Đokovića, Alkaraz će u narednom gemu servirati za drugi set.

2:4 - Kakva igra Karlosa Alkaraza. Španac skoro da nije napravio niti jednu grešku. Đoković će morati da zablista kako bi se vratio u meč.

2:3 - Ako je nešto pozitivno, to je da je Novak počeo da osvaja gemove na svoj servis. Uspeo je da veže dva osvojena gema na svoj servis i pripreti Alkarazu.

1:3 - Neverovatno je kako igra Karlos Alkaraz. Nastavlja dominaciju, Đoković je totalno nemoćan.

1:2 - Odličan gem za Novaka. Da li je ovo znak da se Đoković budi?

0:2 - Potvrdio je brejk Alkaraz i nastavlja u sjajnom ritmu. Novak je bio blizu brejka, ali je Španac odbio i ovaj napad.

0:1 - Gore od ovoga ne može! Alkaraz pravi brejk i na startu drugog seta!

PRVI SET:

2:6 - Karlos Alkaraz osvojio je prvi set na dominantan način. Novak će morati hitno da se probudi kako ne bi ostao bez trofeja.

2:5 - Konačno jedan gem koji je Novak dobio sa nulom. Sada će morati do brejka kako bi ostao u prvom setu.

The importance of taking the first set, not lost on Carlos or his box 🇪🇸#Wimbledon pic.twitter.com/JFrazhjknT