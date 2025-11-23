Voleo bih da moje žena bude slatka kao Zorica: Desingerica šokirao priznanjem u Pinkovim zvezdama, Bosanac priznao: Nek mu je Bog u pomoć s Jelenom i njemu s njim (VIDEO)

Iskreni do koske!

Nikola Tuševljak (24) iz Sarajeva odabrao je numeru "Isplači se, biće ti lakše", kao svoju prvu numeru kojom se predstavio u novom izdanju "Pinkovih zvezda", a na kraju izvedbe nije imao nijedan glas.

Nakon toga, on je zapevao pesmu "Ostaj ovde", ali na kraju ove izvedbe on nije ostao bez glasova, već mu je podršku u vidu glasa dala pop pevačica Jelena Karleuša.

Njegov nastup pogledajte u nastavku.

Usledili su potom komentari žirija.

- Ja sam govorio Viki i Desingerici nešto, ali mi je sada propao štos, ima Jelenu, pa nek mu je Bog na pomoć, i njemu i njoj - rekao je Bosanac.

- Neću ga kritikovati, a ne mogu ga hvaliti, ali ja sam već jednog momka koji ima tako lep i blistav osmeh, pa da ne budeš konkurencija - rekla je Zorica.

- Ja Zoricu volim da čačkam jer je ona tako lepa kada se ljuti. Ja bih voleo da moja žena bude kao Zorica, ovako slatka - rekao je Desingerica.

- Jako mi se sviđala i prva i druga pesma, volim takve narodnjake, ali ne glasam ja ovde za pesme, nego za pevače i pevanje - rekla je Viki.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić