Kakav PREOKRET! Igor Lošić pobrao sve simpatije i prošao direktno u deveti krug! Do sad se jedva 'provlačio', a večeras ZAKUCAO!

Kakvo iznenađenje!

Sledeći takmičar ove noći bio je Igor Lošić, koji je ovoga puta otpevao pesmu Saše Matića "Hoću da ostarim s tobom", a njegova mentorka je Zorica Brunclik.

Nakon ovoga on je otpevao pesmu Nedeljka Bajića Baje "I za noć i za dan", a žiri je i ovoga puta bio jednoglasan sva četiri da za Igora.

- Odavno se nije desilo da kandidat dobije sva četiri da dok peva. Je l' vidiš sad šta znači fer plej igra, žiri koji zna da nagradi kad su dobri. Ti si na početku bio moj favorit, onda si se izgubio u svemiru, a sad si sleteo u velikom stilu, ovo je tvoje najbolje pojavljivanje i pevanje - navela je Jelena.

- Složila bih se da je ovo tvoje najbolje pojavljivanje, bravo za večeras, sve mi se dopalo, pokreti, odabir pesama, to si ti - rekla je Viki.

- Sad si skroz drugi lik, drugi neki baja - naveo je Desingerica.

- Podsećaš na Baju, stvarno bi mogao taj neki fazon kao Baja - rekla je Jelena.

- Ti si krenuo u neki sunovrat, ja sam potonula zajedno s tobom, ali si se vratio, nisi me obrukao, svaka čast - rekla je njegova mentorka Zorica.

Autor: R.L.