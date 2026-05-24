Vidim da si se emotivno vezao, nadam se da nisi fizički! Karleuša isprozivala Desingericu zbog Stefana Cekića, pa mu poručila: Ti jesi za finale!

Produkcija ga ovaj put propustila bez baraža.

Sledeći kandidat u večerašnjoj emisiji bio je Stefan Cekić koji je otpevao pesmu Šerifa Konjevića "Nije taj čovek za tebe", a njegov mentor je Desingerica.

Stefan je zatim izveo i pesmu Halida Bešlića "Zbogom noći, zbogom zore", a onda su usledili glasovi - on je dobio tri da, dok mu je samo Karleuša dala ne.

- Dvoumila sam se, malo da malo ne, bilo je više za ne nasilno, rogobatno, ruralno, nenahnuto, finalna reč koja mi pada na pamet je nasilno. Jako talentovan pevač, jako interesantna pojava, imaš nešto u očima što daje naznaku da si rođen da uspeš, ali mislim da tvoj mentor zadnjih par nedelja ne radi dobar posao - rekla je Jelena.

- Zato što te ja dosta spominjem, favorizujem - rekao je Despić.

- Ja vidim da ga gotiviš, da si se emotivno vezao za njega, i ljubavno, nadam se ne i fizički ljubavno, ali najbitnije je da se ti meni dopadaš, ali sada treba da se napravi odabir ka odabiru pesama, ali ti jesi za finale, ti da, sad treba da se napravi zaokret u pesmama. Ono što njemu leži nisu ove pesme. Na primer mislim da bi bio strašan od Marinka do Slavka Banjca. Ono što je bitno, kad dođemo do finala, neće mi bitno ko je čiji, daću sve od sebe da vam pomognem - rekla je Jelena.

Stefan je potom otpevao akapela pesmu Marinka Rokvića "Jelena".

- Ja sam ti na početku dala ne, zato što pevaš isti repertoar, isto stilke pesme, ušao si u jednu dosadu, više me ne privlačiš da te slušam, znam da dobro pevaš i dosadno mi je da te slušam. Zato sam ti dala ne, ali ne mogu, ti si jedan od najboljih kandidata koji se takmiče, tako da nije moglo da ostane ne - rekla je Zorica.

- Mi svi mislimo drugačije, ja ne mislim kao moje kolege, ovaj šou program u jednoj emisiji su svi kandidati, kako sada neko ko peva narodnjake, ja da mu dam Slavka Banjaca, to je apsurd, svi smo snimali u istom stilu, Jelena je uvek snimala taj svoj fazon nije imala pesme Vide Pavlović ili Šemse Suljaković, pevaj ono što dobro pevaš - rekla je Viki.

- Dobro Viki, promenili su ljudi kanal, otišli u u vece - rekla je Jelena.

- Opustio si se, Đorđe od Adila do Šabana, tako i ti ne treba da menjaš, samo da utegneš, i da ne slušaš Leskovac, skini pesmu tačno, uvežbaj je tačno i nemaš problema - rekao je Bosanac.

Ognjen je dao Stefanu glas za direktan prolaz.

Autor: R.L.