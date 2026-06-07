Miodrag Đokić pobrao sve simpatije žirija, ovoga puta se 'SMEJAO KAO LUD NA BRAŠNO'! Bosanac se obratio Viki pretećim tonom: Zaobiđi me, ako te nagazim...

Ovoga puta je bio bez greške!

Pretposlednji takmičar ove noći bio je Miodrag Đokić koji je izveo pesmu Šerifa Konjevića "Sitni sati", a njegova mentorka je Viki Miljković.

Odmah potom on je izveo i pesmu Ljube Aličića "Crveno obuci", a žiri je ponovo bio jednoglasan - sva četiri da za Miodraga.

- Druga pesma je trajala 15 minuta - rekla je Jelena.

- Zašto sad niste Bosancu rekli za telefon - pobunila se Viki.

- Viki zaobiđi me, ako te nagazim, bićeš manja od makovog zrna - rekao je Bosanac.

- Dosadno i dugačko. Bosanac, ne možemo dvostruke aršine. A ti si dobio da jer sam dobra vila večeras, najsmaračkije tvoje izvođenje, dobar si pevač, energija ziro, minus dva, pesme dosadne, dugačke, neubedljive, pakao od izbora - rekla je Jelena.

- Dobar si bio, bio si super, jeste malo bilo dugačko to pri kraju - naveo je Bosanac.

- Ja razmišljam šta bi bilo da si bio drugi, da si došao odmoran, ti si 21. katastrofa, sad će još malo petlovi da nam pevaju, odličan si bio za ovu čitavu situaciju, smejao si se kao lud na brašno i to je bilo presudno da ti dam da - rekla je Zorica.

- Bilo je zastrašujuće da te vidimo kako se smeješ na silu - rekla je Jelena.

- Nema šta, sve manje od četiri bi bilo sramota da si dobio - rekao je Despić.

Autor: R.L.