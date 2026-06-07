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ZAKUCAVANJE ZA SAM KRAJ! Mervan Mehmedović bez greške, oborio sve s nogu!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bio je fantastičan.

Poslednji takmičar ove noći bio je Mervan Mehmedović koji se predstavio pesmom Zdravka Čolića "Moja draga", a njegova mentorka je Jelena Karleuša.

Foto: TV Pink Printscreen

Odmah nakon ovoga on je izveo i pesmu Tošeta Proeskog "Pratim te", a žiri ni ovoga puta nije imao dileme - sva četiri da za Mervana.

- Bio si odličan, čestitke, laku noć - naveo je Bosanac.

- Srećno - rekla je Zorica.

- Ma bio si odličan, lepo, fino, kulturno, odmereno, ma bravo - rekla je Viki.

Foto: TV Pink Printscreen

- I ja srce šaljem - rekao je Desingerica.

Autor: R.L.

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