ZAKUCAVANJE ZA SAM KRAJ! Mervan Mehmedović bez greške, oborio sve s nogu!

Bio je fantastičan.
Poslednji takmičar ove noći bio je Mervan Mehmedović koji se predstavio pesmom Zdravka Čolića "Moja draga", a njegova mentorka je Jelena Karleuša.
Odmah nakon ovoga on je izveo i pesmu Tošeta Proeskog "Pratim te", a žiri ni ovoga puta nije imao dileme - sva četiri da za Mervana.
- Bio si odličan, čestitke, laku noć - naveo je Bosanac.
- Srećno - rekla je Zorica.
- Ma bio si odličan, lepo, fino, kulturno, odmereno, ma bravo - rekla je Viki.
- I ja srce šaljem - rekao je Desingerica.
Autor: R.L.