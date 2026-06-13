Džan Imamović ide direktno u POLUFINALE! Na scenu izveo oca koji je glumio SKIJAŠA, oborio ceo studio s nogu!

Bili su genijalni.

Džan Imamović sledeći je kandidat ove noći, koji se predstavio pesmom "Snijeg pade na behar na voće", grupe Rock k’o fol, a njegova mentorka je Zo﻿﻿﻿﻿rica Brunclik.

Za svoje drugo predstavljanje on je odabrao pesmu Bjelog dugmeta "Hajdemo u planine", a žiri je bez dileme njega katapultirao u polufinale.

Džan je na scenu izveo i svog oca, koji je glumio skijaša, što je posebno oduševilo ceo studio.

- Šta je sve otac spreman da učini za svog sina, čak na nacionalnoj televiziji. Pa ti si meni čaroban, ti imaš nešto više od pevanja, imaš iks faktor, kako staneš na scenu emituješ neku energiju, sve u odnosu na to je manje bitno, ti to imaš, to je nesporno tako, to možda ima veze sa tim što jašeš konje jer su oni čarobne životinje, kažu da konji vole posebne ljude - rekla je Jelena.

- Ja sam hteo da vidim kako podnosi trener konja kad nije sve kako treba, ti si stvarno fantatičan. Ovo što je Jelena rekla, ti pevaš premuzikalno, to je to što ostavlja utisak, sve doziraš kako treba, dobiješ rezultat, ima ih koji izvode bravure, mute žumanca, a kod tebe to tako lagano ide, svaka čast majstore - rekao je Bosanac.

- Jašeš li ti ovce? Nisi nikad? A ja se najahao. Sve više iznenađuješ, ponovo si se potrudio, zasluženo četiri da, sve pohvale - rekao je Desingerica.

- Meni jako drag i simpatičan kandidat, sve što radiš mi se dopada, imaš šmeka i radiš to iskreno, nije to lako iz emisije u emisiju, a ti uvek moraš da tražiš štos, bio si dobar, neka ti je sa srećom - rekla je Viki.

Autor: R.L.