Desingerica 'zakinuo' Luku Đokića za glas, produkcija mu dala prolaz u POLUFINALE: Ti si upalio propelere pred kraj!

Ipak ide dalje bez baraža!

Naredni takmičar ove večeri bio je Luka Đokić koji je izveo pesmu Bjelog dugmeta "Evo zakleću se", a njegova mentorka je Jelena Karleuša.

Nakon ovoga on je otpevao i pesmu Tošeta Proeskog "Srećo ne krivi me", a žiri je glasao na sledeći način - samo od Desingerice on je dobio negativan glas, dok su svi ostali članovi žirija glasali pozitivno.

- Despiću, pa nemoj zezati bre, pa dao si da, ne možeš da menjaš - rekla je Jelena.

- Pa šta je loše, samo smo postavili kriterijume, ima nekih koji su bili bolji, bilo je dobro, okej, ja bih dao da, ali je za tri da. Nije baraž, pita se Ognjen - rekao je Desingerica.

- Druga je bila jako dobra, o prvoj može da se polemiše, u strofi je bilo falševa, bilo je dosta dobrog, ali nije bilo savršeno, strofe su bile falš. Moglo je da bude i četiri da, ali ovo je realno - rekla je Viki.

- Evo Viki je sad rekla koliko je revanšistički nastrojena prema meni, dala je da jer je druga bila dobra, u zavisnosti čiji je kandidat, tako Viki glasa. Ovo su kombinacije koje njih dvoje prave, ali nema veze. Luka ja tebe vidim u finalu, šta god neko drugi rekao, srećno sine - rekla je Zorica.

- Po meni je bilo dobro, moglo bi se polemisati, ali je toliko bilo lepo u drugoj da je prevagnulo - rekao je Bosanac.

- Ti si za mene za finale, upalio si propelere sad pred kraj - rekla je Jelena.

Ognjen je odlučio da Luka ipak ide direktno u polufinale.

Autor: R.L.