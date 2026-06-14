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Bila sam spremna da se bijem i čupam! Mervan Mehmedović dobio sva četiri 'DA', Jelena pre vremena krenula da skače zbog njega!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

I on ide u polufinale.

Mervan Mehmedović sledeći je takmičar koji se predstavio večeras i to sa duetskom pesmom Marije Šerifović i Matije Cveka "Pola sunca", a njegova mentorka je Jelena Karleuša.

Foto: TV Pink Printscreen

Nakon ovoga on je izveo i pesmu Mirze Selimovića "Boliš me", a žiri sa njim nije imao dileme - sva četiri da za Mervana.

- Mervane sine srećan ti praznik, neću te komentarisati, ovo je moj poklon za tvoj praznik - rekla je Zorica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Bio si dobar, dobar, odličan, lepo, malo ova prva pesma, ali dobro - rekao je Bosanac.

- Nema šta, peva ubija lik, dobio četiri da - rekao je Desingerica.

- Bila sam spremna da se ovde bacam u vatru, bijem, kidam sve sa sebe, čupam nadogradnju, sve da čupam, ali spasio si me i upinio si me ponosnom - rekla je Jelena.

- Ja sam tebi dala glas i da ti nije praznik, večeras si bio fantastičan - rekla je Viki.

Foto: TV Pink Printscreen

- Izvukao si me iz užarenog kamenja, bila sam spremna da cipele skinem i da počnemo, ponosna sam, tako se bori u kriznim situacijama, nisi me izneverio kad je najbitnije, Pazar je srećan, slavi Pazar - rekla je Jelena.

Autor: R.L.

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