Bila sam spremna da se bijem i čupam! Mervan Mehmedović dobio sva četiri 'DA', Jelena pre vremena krenula da skače zbog njega!

I on ide u polufinale.
Mervan Mehmedović sledeći je takmičar koji se predstavio večeras i to sa duetskom pesmom Marije Šerifović i Matije Cveka "Pola sunca", a njegova mentorka je Jelena Karleuša.
Nakon ovoga on je izveo i pesmu Mirze Selimovića "Boliš me", a žiri sa njim nije imao dileme - sva četiri da za Mervana.
- Mervane sine srećan ti praznik, neću te komentarisati, ovo je moj poklon za tvoj praznik - rekla je Zorica.
- Bio si dobar, dobar, odličan, lepo, malo ova prva pesma, ali dobro - rekao je Bosanac.
- Nema šta, peva ubija lik, dobio četiri da - rekao je Desingerica.
- Bila sam spremna da se ovde bacam u vatru, bijem, kidam sve sa sebe, čupam nadogradnju, sve da čupam, ali spasio si me i upinio si me ponosnom - rekla je Jelena.
- Ja sam tebi dala glas i da ti nije praznik, večeras si bio fantastičan - rekla je Viki.
- Izvukao si me iz užarenog kamenja, bila sam spremna da cipele skinem i da počnemo, ponosna sam, tako se bori u kriznim situacijama, nisi me izneverio kad je najbitnije, Pazar je srećan, slavi Pazar - rekla je Jelena.
Autor: R.L.