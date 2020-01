Đurić: Jeremić i Đilas razjedinjuju srpski narod

Potpredsednik SNS Marko Đurić tvrdi da lideri SzS Dragan Đilas i Vuk Jeremić nastavljaju da razjedinjuju srpski narod sa ciljem da ponovo dođu na vlast.

Đurić u današnjem saopštenju navodi da je Jeremić protivnik svakog jedinstva srpskog naroda, jer je njemu i vlasti kojoj je pripadao, kaže, odgovaralo da Srbi budu slabi i razjedinjeni budući da je, po njegovoj oceni, to bila jedina garancija opstanka njihove "kleptokarske mašine".

- I danas, u teškim trenucima za srpski narod u Crnoj Gori i na Kosovu i Metohiji, Jeremić i Đilas pokušavaju da svađaju i dele, napadajući Srpsku listu, iako je ona, u političkom smislu, najbolje što je srpski narod u našoj južnoj pokrajini iznedrio u protekle dve decenije - rekao je Đurić.

Đurić dodaje da Đilas i Jeremić napadaju i predsednika Aleksandra Vučića zato što, kako kaže, gradi i okuplja, a Srbiju diže sa kolena na koja su je "Jeremić, Đilas, Tadić i mnogi drugi bacili kada su pustili niz vodu srpski narod u Crnoj Gori i albanskim separatistima dali odrešene ruke da Srbima na Kosovu i Metohiji rade šta im je volja".

Kako je dodao, ni Vuk Jeremić, kao jedan od "najzaslužnijih arhitekata samoproglašenog Kosova", niti bilo koji drugi njegov saučesnik u krađi i rasprodaji Srbije, ne može se posle svega što je učinio izdavati za rodoljuba i nekoga ko mari za nacionalne interese.

- Na njegova politička nedela trajno će nas podsećati i mišljenje Međunarodnog suda pravde o legalnosti jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova, i carinici na Jarinju i Brnjaku, i nepriznate diplome Prištinskog univerziteta sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, i činjenica da se o našoj južnoj pokrajini ne pregovara na Ist Riveru već u Briselu, i to što se naša država danas pruža do Bijelog Polja umesto do plavog Jadrana - rekao je Đurić.

Jeremić je ranije danas rekao da je postojao plan da Vučić "politički profitira na buđenju naroda u Crnoj Gori", ali da je on propao.

Naveo je i da "ostaje da se vidi da li će mu poći za rukom da od političkih stranaka koje podržava većina srpskog stanovništva u Crnoj Gori napravi crnogorsku verziju 'Srpske liste' na KiM", dodajući da se on lično nada da neće.